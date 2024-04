Domenica 14 aprile alle 20.30 per i 25 anni di Panastudio

Mentre i preparativi fervono, la città di Palermo si appresta ad accogliere “Palermo Show”, l’evento che celebra il 25° anniversario di Panastudio. Un appuntamento speciale che promette di essere un incrocio emozionante tra spettacolo e dialoghi, in programma per il prossimo 14 aprile alle 20.30 al Teatro Politeama. Francesco Panasci, ceo di Panastudio e direttore artistico dell’evento, mantiene il mistero sui dettagli, desiderando offrire una sorpresa tutta siciliana.

“I miei ospiti, gli amici, le istituzioni devono essere siciliani, persone che in cinque lustri ho incontrato per motivi professionali, di spettacolo, di amicizia e di condivisione di pensiero d’impresa,” afferma Panasci.

Sul palco del Politeama il maestro Colajanni

Sul palco, insieme a Panasci, ci sarà il maestro Colajanni che dirigerà la Pana Symphony Orchestra.

Ma non è tutto: la serata vedrà la partecipazione di attori, cabarettisti, giornalisti, musicisti e cantanti, in una celebrazione che sarà anche un omaggio a tutte le mamme, pilastri della famiglia e sostenitrici del futuro. “Palermo Show” diventerà un palcoscenico per dialogare di imprese e sviluppo siciliano, con un occhio di riguardo per la Cultura e il Turismo, elementi chiave per la rivitalizzazione della nostra isola, descritta da Panasci come “la terra più bella del mondo”.

La serata sarà arricchita da momenti di performance e musica, e ogni ospite riceverà un ricordo celebrativo dei 25 anni di Panastudio, coincidenti con il 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia, un doppio onore per l’organizzazione. In questa occasione, verrà proiettato anche il promo “Vivi Palermo, Viva Santa Rosalia”, realizzato da Panastudio, che ha dato il via alle celebrazioni del 400° anno giubilare rosaliano.

Tra le istituzioni saranno presenti il presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani, gli assessori regionali Edy Tamajo, Francesco Scarpinato, Alessandro Aricò e numerose altre personalità e amministratori del Comune e della Città Metropolitana di Palermo, pronte a confrontarsi in una serata all’insegna della festa, della bellezza e della felicità.

Palermo Show, chi parteciperà

Palermo show – è un progetto culturale con la direzione artistica di Francesco Panasci. Con la partecipazione di: Pana Synphony Orchestra, diretta da Gaetano Colajanni, Mimmo Ghegghi, Giovanni Mattaliano, Marianna Costantino Trio (Michele Costantino al Violino e Mimmo La Mantia, Chitarra), Calandra & Calandra, Ernesto Maria Ponte, Stefano Piazza, Mary Cipolla, Giovanni Cangialosi, Marco Manera, Moschella Mulè, Salvo Piparo, Dario Veca, Mago Plip, Tony Carbone e con: Maurizio Midulla, Kate Worker, Licia Raimondi, Barbara Lipari, Massimo Brizzi, Sonia Hanza, Gabriella di Carlo.

Il Palermo Show non è solo una festa di anniversario, ma un’occasione per riflettere su un quarto di secolo di contributi significativi nel campo giornalistico, culturale, turistico e dell’editoria da parte di Panastudio, rafforzando la visione del brand Sicilia.

Questo evento è anche un modo per i media di immergersi in un dialogo fecondo con le istituzioni e di celebrare insieme la ricchezza culturale siciliana. Anche la Fed con il suo presidente Sebastiano Di Betta sarà presente alla serata. L’abbraccio finale sul palco con artisti giornalisti e amici simboleggerà l’unione di intenti e la condivisione di valori che hanno sempre caratterizzato l’attività di Panastudio.

Invitiamo tutti i media a partecipare a questa celebrazione unica di arte, cultura e dialogo comunitario.

A fine serata gli ospiti si sposteranno in sala degli Specchi del Teatro Politeama sarà offerto un food party a cura del maestro chef Nino Ballerino.