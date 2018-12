Stasera a Palermo davanti al teatro Politeama

Ormai mancano poche ora al al concerto di Capodanno questa sera a Palermo. Protagoniste della serata, in piazza Politeama saranno alcune band locali scelte da Red Ronnie cm Amanda Vitale e Mesa Cutick, la Cirrone band, Lucina Lanzara e Ben Kadi, Kendra Black e Cristospher, i Tre Terzi e dopo ancora i Tamuna. Prima della mezzanotte farà il suo ingresso sul palco la star della serata Goran Bregovic con la sua musica balcanica.

“In questi giorni sono andato in giro per Palermo – ha detto Red Ronnie nel corso della conferenza stampa di presentazione della serata – sono andato in giro al mercato, dovunque, per chiedere quali sono i sogni dei palermitani. Ho intervistato anche gente famosa. Sono stato nella comunità di Biagio Conte, non esiste un caso identico di accoglienza vera né a Palermo né forse altrove. La cosa più incredibile è che in Italia tutti protestano per i migranti, tranne i siciliani che li hanno accolti”.

“Quando vedo italiani che si lamentano, dico sempre che avete la fortuna di essere nati qui. Io vengo da Sarajevo”. Lo ha detto il musicista Goran Bregovic, che ha risposto ai giornalisti a proposito della situazione in Italia sui migranti, con i porti chiusi. “Il mondo è come è, e così come è, è difficile da cambiare”- ha detto Bregovic durante la conferenza stampa del concerto del concerto di Capodanno in piazza Castelnuovo a Palermo, che lo vedrà protagonista sul palco assieme ai Tre Terzi e ai Tamuna e a una serie di gruppi anche siciliani. ”Tutti sappiamo che l’1 % della popolazione mondiale è proprietario del 90 per cento del mondo – ha aggoiunto – Queste sono le cose che non si possono cambiare. Non c’è niente di nuovo, il mondo va molto veloce, solo le idee politiche sono vecchie. E voi siete fortunati di essere italiani”. Bregovic sullo spettacolo di Palermo ha assicurato “Stasera ci divertiremo”.

Sul fronte sicurezza numerose le misure di controllo.

Saranno nove i varchi di accesso alla cosiddetta “gabbia”, lo spazio più vicino al palco, che potrà contenere 7.500 persone, così come previsto dalla questura, ma come ha precisato il produttore Andrea Peria “tutti gli altri potranno assistere da fuori nel resto della piazza”.

Ogni varco sarà transennato e presidiato da steward dell’organizzazione, assistiti da personale delle forze dell’ordine, dotati di contapersone e metal detector che effettueranno controlli a zaini e borse. “Si rappresenta che saranno sottoposti ai controlli anche i cittadini che intendano accedere all’area interessata, anche soltanto per il transito – si legge in una nota della Quesrura – L’accesso all’area di svolgimento del concerto sarà limitato ad un numero massimo di 7.500 spettatori, oltre i quali sarà inibito l’ingresso”.

Saranno posizionati blocchi in cemento (individuabili da segnali lampeggianti) per evitare il transito di eventuali veicoli non autorizzati sulle principali arterie stradali che conducono all’area dell’evento. Per l’occasione, saranno presenti ambulanze medicalizzate e di base, posti medici attrezzati e squadre di soccorritori. “Per tutta la durata dell’evento, nelle vie prossime all’area di svolgimento della manifestazione, sarà vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, con il conseguente obbligo di versamento delle stesse in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone – si legge -Ulteriori misure di sicurezza sono state predisposte, lungo tutta l’area esterna al perimetro transennato, attraverso la collocazione, nel medio raggio, di barriere amovibili tipo “new jersey” nonché da transennamenti, opportunamente presidiati”.

All’interno dell’area del concerto è vietato introdurre: valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; coltelli e petardi: bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; bottiglie di vetro e lattine; bastoni per selfie e treppiedi: ombrelli a punta; biciclette e penne laser.