La manifestazione podistica

In occasione della XXXVI edizione della manifestazione podistica “Vivicittà”, in programma domenica 31 marzo, e con la chiusura al traffico veicolare e pedonale, a partire dalle 6, del tratto di viale Libertà, tra via Notarbartolo e piazza Mordini, e dalle 7,30 alle 15 di viale Libertà, tra viale Lazio (esclusa) e piazza Castelnuovo (inclusa); piazza Ruggero Settimo e via Ruggero Settimo, l’Amat, per il giorno della gara, modificherà temporaneamente i percorsi di dodici linee bus: 101, 102, 103, 104,106, 108, 124, 134, 704, 731, 806, 812.

I nuovi percorsi si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico (amat.pa.it), nella sezione avvisi.

Leggi anche: Conto alla rovescia per lo start di Vivicittà, tutto pronto per 36^ edizione