Ancora un incidente nel Palermitano. Un ubriaco si è schiantato al volante di un’auto contro il magazzino di un bar, la scorsa notte, intorno alle 3, in via Ignazio Lanza di Trabia, a Bagheria. Protagonisti un ragazzo di 29 anni alla guida di una Volkswagen Golf e un amico, seduto di fianco a lui.

Entrambi, nonostante il violento impatto, sono usciti pressoché illesi dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. Secondo quanto scrive Palermotoday, l’automobilista, alla luce della dinamica e delle sue condizioni, è stato invitato a sottoporsi all’alcol test ma si è rifiutato accettando il massimo delle sanzioni previste, tale era la sicurezza di risultare positivo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione il ventinovenne stava percorrendo via Girgenti. Arrivato alla fine della strada avrebbe avuto due opzioni: svoltare a destra o a sinistra. E invece ha tirato dritto, abbattendo un palo dell’illuminazione e finendo con la Golf dentro un deposito del bar Garden di via Ignazio Lanza di Trabia. Un miracolo che in quel punto non ci fosse nessuno o non passassero altre auto. I residenti, sentendo lo schianto, hanno lanciato l’allarme al 118 ma i due amici, seppur scossi dopo l’accaduto, sono riusciti a divincolarsi dagli airbag e ad uscire dalla macchina.

Il sequestro della Golf e la multa

Gli agenti del commissariato di Bagheria intervenuti hanno effettuato i rilievi e identificato i due giovani che, dopo i primi soccorsi prestati dal 118, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La Golf è stata sequestrata e portata con un mezzo soccorso stradale in un deposito giudiziario dove resterà in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità. Oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, secondo il nuovo codice della strada, l’automobilista rischia la sospensione della patente fino a 2 anni, l’arresto dai 6 mesi a un anno e una multa fino a 6 mila euro.

