Agente soccorso e portato in ospedale

Un altro agente della polizia penitenziaria è stata aggredito al carcere “maresciallo Di Bona”, l’ex Ucciardone di Palermo. L’aggressione è avvenuta per futili motivi, denuncia il sindacato Fsa Cnpp. L’agente è stato soccorso e portato in ospedale con la sospetta frattura alla mano.

Esposti ogni giorno alla violenza

“Ora basta dopo la violenta aggressione di ieri al carcere Pagliarelli – commenta il sindacato -. Da troppo tempo stiamo assistendo a questi situazioni aberranti. La polizia penitenziaria è quotidianamente esposta a compromettenti rischi per la propria incolumità psicofisica. Servono azioni immediate, risoluzioni idonee a garantire condizioni sicure di lavoro”. Il poliziotto ieri è stato operato d’urgenza con per l’asportazione della milza, lesioni cerebrali e alla colonna vertebrale. L’aggressore identificato in un detenuto di alta sicurezza ristretto nel reparto nord del carcere palermitano

Problemi preoccupanti

“Sovraffollamento della popolazione detenuta – aggiungono dal sindacato – con presenza interessante di soggetti psichiatrici, carenza organica di poliziotti penitenziari e strutture obsolete. Sono, ormai, una preoccupante punta d’iceberg. Pretendiamo risposte autorevoli all’altezza delle nostre rivendicazioni”.

Aggressione al carcere Malaspina a fine settembre

Un’altra aggressione si era consumata alla fine dello scorso mese di settembre ad un agente penitenziario. Un detenuto ha cercato di sfilargli le chiavi dal cinturone e poi l’avrebbe fatto cadere procurandogli un trauma a una costola. Il nuovo atto di violenza è avvenuto a fine all’istituto minorile Malaspina di Palermo. A scagliarsi contro un agente, poi portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni, sarebbe stato un diciottenne egiziano. A denunciare l’episodio in quell’occasione fu il segretario nazionale del sindacato Osapp Dario Quattrocchi e il segretario regionale della Uilpa Gioacchino Veneziano. Il giovane avrebbe chiesto di uscire dalla stanza e subito dopo avrebbe cercato di rubare le chiavi. Tentativo non riuscito grazie all’intervento dei colleghi. Nel corso della colluttazione l’agente è caduto ed è stato trasportato al pronto soccorso.

