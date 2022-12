E’ il giorno dell’autopsia sul corpo di Maria Amatuzzo, la donna di 29 anni uccisa a coltellate la vigilia di Natale nel quartiere dei pescatori di Marinella di Selinunte, nel Trapanese. L’esame viene effettuato nell’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Del delitto è accusato il marito Enrico Favara, 63 anni.

I primi rilievi dall’esame cadaverico

in base al primo rapporto che segue l’esame cadaverico l’uomo l’ha colpita con 12 coltellate all’addome. Lo scrive nella sua prima informativa il medico legale dopo aver effettuato l’ispezione cadaverica preliminare sul corpo della donna. La prima relazione è a disposizione della procura d marsala e degli inquirenti.

I rilievi nella casa del’omicidio

Altri dettagli emergono dall’ispezione all’interno della casa dove è stato compiuto il delitto. E’ un coltello da cucina l’arma con cui Ernesto Favara, 63 anni, ha ucciso la moglie. Lo hanno accertato i carabinieri che stanno indagando sul delitto, maturato tra le mura domestiche alla vigilia di Natale.

Quando i militari sono arrivati nella casa, l’uomo brandiva ancora il grosso coltello. I sanitari giunti nell’abitazione hanno solo preso atto della morte della donna. Gli investigatori stanno cercando di capire il movente dell’omicidio.

I due si erano lasciati per l’ennesima volta

Pare che la donna avesse lasciato l’abitazione da qualche giorno e fosse rientrata per prendere qualche oggetto personale. In casa c’era il marito, è scoppiata una lite, forse legata alle figlie, due gemelline di appena 4 anni, che da un anno vivono in una comunità alloggio. Ma lui, il marito accusato del delitto, resta in silenzio.

La ricerca del movente

“Cercheremo di capire quale sia stata la matrice che ha avuto come epilogo la tragedia” dice l’avvocato Margherita Barraco, difensore di Ernesto Favara, arrestato con l’accusa di avere ucciso la moglie. Durante l’interrogatorio del magistrato, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Proveremo a capire se può essere escluso il reato a sfondo passionale o se tutto sia scaturito dalla triste vicenda legata ai figli tolti alla coppia. Resta, comunque, la gravità del gesto”, chiarisce l’avvocato. Per le prossime ore è attesa l’udienza di convalida dell’arresto da parte del gip di Marsala.