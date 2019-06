I fatti risalgono al luglio scorso

Un senza casa, John De Matteis Galioto, 48 anni, è stato condannato, in abbreviato, dal gup di Palermo a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintezionale aggravato dai futili motivi.

Sarebbe l’assassinio di Annamaria La Rizza, una anziana di 76 anni, trovata morta a luglio scorso nella sua casa nel quartiere Zisa.

De Matteis Galioto venne fermato grazie alla testimonianza di un altro uomo che raccontò alla polizia di aver assistito al delitto. I due, insieme a un’altra persona mai identitificata, erano ospiti della vittima che aveva offerto loro un tetto.

Durante una discussione l’imputato diede un violento schiaffo all’anziana che cadde a terra e si fratturò il bacino. I tre fuggirono via spaventati lasciandola sul pavimento agonizzante. Solo dopo alcune ore chiamarono il 118. Anna Maria La Rizza era molto conosciuta nel quartiere per la sua passione per i gatti a cui dava da mangiare per strada.