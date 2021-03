Antonino Cirà coordinatore cittadino

Antonino Cirà è stato nominato coordinatore cittadino del partito per il comune di Termini Imerese dal vice coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, Elio Ficarra. Cirà nato a Termini Imerese, provincia di Palermo, il 4 marzo 1964, l’esponente politico centrista è attualmente dipendente comunale nel centro termitano, nonché tra i profili di riferimento, ad oggi in carica, per i lavoratori della pubblica amministrazione locale sul piano sindacale e della sicurezza.

Figura nota e stimata, in virtù di esperienza ed attivismo politico sul territorio, Cirà è già stato designato dalla segreteria regionale dell’UDC responsabile di lista a Termini Imerese nell’ambito delle elezioni amministrative 2020. Incarico ricoperto con dedizione e passione, premiato dal conseguimento di un risultato significativo: superamento della soglia di sbarramento e conquista di un seggio in consiglio comunale.

Ficarra esprime grande soddisfazione per l’ennesima adesione di assoluto rilievo che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita intrapreso dall’UDC in Sicilia: “Ritengo che il lodevole background professionale, umano e politico di Antonino Cirà costituisca un requisito lusinghiero e inconfutabile. Sono lieto di annunciare la sua nomina a coordinatore cittadino del partito per il comune di Termini Imerese.

Competenza, raziocinio e doti negoziali hanno caratterizzato il percorso di un esponente che si è contraddistinto per il profondo impegno a tutela dei diritti dei lavoratori, profondendo una cospicua dote di energie fine di bonificare e riqualificare il territorio in un comune che rappresenta emblema e culla di storia, cultura e tradizioni dell’isola .

Sono fermamente convinto – prosegue il consigliere comunale di Palermo in quota UDC – che Antonio Cirà detenga un patrimonio attitudinale idoneo a diffondere quei principi democratici e moderati che assurgono a basi granitiche del progetto politico del partito. Il suo prezioso e trasversale contributo fungerà da supporto ed al contempo valore aggiunto per il consigliere comunale del partito centrista in carica a Termini Imerese, Giuseppe Cumbo, al quale rivolgo il mio sentito plauso per l’ottimo lavoro in termini di aggregazione, civile e politica, che svolge quotidianamente sul territorio.

L’incremento costante di adesioni e consenso fatto registrare dall’UDC in Sicilia alimenta la nostra voglia di garantire trasparenza e affidabilità agli elettori, fornendo un contributo tangibile a sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio”.

Apprezzamento anche da parte del coordinatore regionale dell’UDC Sicilia e responsabile nazionale degli enti locali, Decio Terrana. “L’ennesimo step evolutivo di una parabola ascendente che premia principi e valori fondanti dell’UDC nella nostra regione. Non posso che congratularmi con il consigliere comunale di Palermo, Elio Ficarra, artefice di un eccellente lavoro di tessitura politica, paziente e profondo, che sta implementando progressivamente livello di condivisione e convergenza di ideali tra i siciliani.

Sono sempre più numerosi e partecipi i conterranei che si identificano nelle linee guida del nostro credo politico, un dato che ci lusinga ed allo stesso tempo ci responsabilizza, spingendoci a prodigarci con sempre maggior fervore, immutata serietà e piena coscienza, al fine di ripagare la fiducia degli elettori. Voglio contestualmente dare il benvenuto ed augurare buon lavoro ad Antonino Cirà, certo che, in virtù di qualità umane e bagaglio professionale, riuscirà a contribuire al prosieguo del percorso di crescita e consolidamento del partito in Sicilia”.