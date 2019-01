La nota della Confcommercio Palermo

“Di mattina è stata una giornata normale, feriale, senza ressa. Fin dall’apertura pomeridiana, però, si è registrata un’affluenza superiore alla media di un giorno feriale, ma non c’è stato l’assalto ai saldi”. Lo dice la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio nella giornata di avvio dei saldi invernali, che in Sicilia hanno preso il via oggi, rispetto a sabato 5 come previsto nel resto d’Italia.

“E’ significativo sottolineare – aggiunge Patrizia Di Dio – che molti sono arrivati nei negozi per comprare merce già adocchiata nei giorni scorsi. In base a quanto registrato stamattina possiamo affermare che, nonostante le promozioni durante l’arco dell’anno, c’è una sostanziale tenuta, rispetto al primo giorno dei saldi del 2018, in linea con le nostre previsioni, per un giro d’affari, che secondo Confcommercio Palermo, in Sicilia dovrebbe attestarsi intorno ai 400 milioni, ovviamente nel periodo di saldi invernali”, conclude Patrizia Di Dio.