Il meteo in Sicilia

Sole e tempo stabile in questo avvio di settimana in Sicilia. Temperature in deciso aumento con massime anche di 18-20°C, punte fino a 21-22°C tra siracusano e catanese interno.

Venti deboli con rinforzi da ONO, mari poco mossi in prevalenza, mosso il tirreno e il Canale di Sicilia.

Un anticipo di primavera che non dovrebbe durare a lungo, già infatti a partire dal prossimo inizio weekend il freddo dovrebbe tornare nella nostra Isola con un brusco calo delle temperature.