sarà premiata la foto più apprezzata

Un bacio sotto il vischio come augurio per il nuovo anno. Assofioristi di Confesercenti Palermo torna con una nuova installazione davanti al Teatro Massimo.

Due i gazebo ricoperti dalla tipica pianta natalizia, sotto i quali, innamorati e non, potranno baciarsi come simbolo di buona fortuna per il nuovo anno che sta per arrivare.

Sarà possibile scattare un selfie e pubblicare la propria foto sui social con hashtag #unbaciosottoilvischio, per partecipare al contest con cui si decreterà il vincitore: sarà infatti premiato lo scatto che riceverà più like dal 27 al 29 dicembre.

Da oggi sarà inoltre on line la pagina Facebook dedicata, “Palermo nel cuore, un bacio sotto il vischio”, in cui saranno fornite tutte le informazioni e saranno pubblicate le foto migliori. Il premio sarà offerto da Assofioristi, non nuova ad iniziative del genere: lo scorso anno ha infatti realizzato in piazza Verdi un grande cuore in occasione di San Valentino.Per i più piccoli, saranno presenti anche gli attori dell’accademia del Teatro Don Orione, con i personaggi del film di animazione “Frozen”.

“L’installazione creata ad hoc in vista del Capodanno – dice Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo – è l’esempio del grande lavoro dei nostri professionisti, che anche in questa occasione hanno creato qualcosa di speciale con amore e dedizione. Siamo orgogliosi del lavoro di Assofioristi, che dopo il successo del grande cuore di garofani rossi, creato per San Valentino, riesce a regalare un altro momento indimenticabile alla città. Si tratta di opere uniche, in grado di attirare turisti e palermitani, specialmente in questo periodo dell’anno”.

“Assofioristi si ripresenta nel cuore di Palermo con un evento pensato per cittadini e turisti – dice il presidente dell’associazione, Ignazio Ferrante -. Un luogo già magico, come quello in cui si trova il Teatro Massimo, diventa così ancora più prezioso. E’ il nostro augurio di “buona fortuna” per il nuovo anno”. “Ancora una volta – aggiunge Nunzio Reina, responsabile dell’Area produzione di Confesercenti – Assofioristi ha dato vita ad una grande idea per mettere in risalto l’arte floreale, in grado di rendere speciale l’atmosfera di questo periodo dell’anno. L’iniziativa dei nostri fioristi vuole essere un omaggio a tutti coloro che, con un gesto d’affetto, vogliono augurare il meglio a se stessi, ma anche alla nostra città”.