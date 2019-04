ANT lancia il bando Sprint4Ideas 2019

Una competizione per trovare soluzioni ad alto contenuto innovativo al fine di migliorare il modello assistenziale, trovando risposte ai bisogni concreti dei 3 mila pazienti oncologici assistiti a domicilio ogni giorno, delle loro famiglie e dello staff socio-sanitario che li gestiscono. È l’iniziativa della Fondazione ANT Italia ONLUS anche per l’anno 2019 lancerà partire dal 19 aprile la call “Sprint 4 Ideas 2019”.

La Fondazione premierà le migliori proposte per il miglioramento della qualità della vita dei malati di tumore utilizzando nuove forme di innovazione e sviluppo.

Il bando prevede tre categorie di partecipazione. La prima mira alla risoluzione di criticità rilevate dallo staff sanitario della Fondazione e l’implementazione di modelli innovativi in materia di assistenza domiciliare. Il premio consiste in una somma di 20 mila euro. Un altro riconoscimento di 15 mila euro andrà alla migliore idea che proporrà lo sviluppo di nuovi progetti con “virtual reality”, intelligenza artificiale, realtà aumentata. Alla terza categoria, che assegnerà un premio di 10 mila euro, potrenno partecipare le idee che propongono soluzioni ad alto contenuto innovativo, volte a migliorare il modello assistenziale offerto da Ant Onlus.

