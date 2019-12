Un vero e proprio muro color cemento chiaro separerà una porzione di spiaggia dal lungomare di Mondello. Un muro che impedirà perfino la visione del mare. La costruzione del muro è attualmente in corso ed è di una oggettiva rara bruttezza come le fotografie postate dai palermitani sui social denunciano.

Ma perchè costruire un muro che deturpa un lungomare recuperato solo da qualche anno alla visione (solo invernale in realtà) dei passanti? Perchè questo sfregio alla bellezza naturale della quale siamo ingrati custodi?

Sembra che (ma il condizionale è d’obbligo non essendoci conferme ufficiali) si tratta della recinzione di una porzione di spiaggia data in concessione all’esercito. La domanda che sorge spontanea a chiunque è perchè? Non il perchè della concessione che può starci. Ma perchè un vero e proprio muro divisivo e veramente brutto al posto delle recinzioni che esistono per esempio per il Lido dei Vigili del Fuoco o per qualsiasi altra area data in concessione ma senza per questo deturpare il paesaggio?

Risposte al momento non ce ne sono ma anche ammettendo che tutto ciò sia lecito e a norma di legge resta il fatto che deturpa.

E sui social è esplosa la rabbia dei palermitani con una sequenza di post che denunciano la costruzione di quel muro, che si chiedono perchè e che chiedono a chiunque lo abbia autorizzato di ripensarci.

Le proteste non vengono soltanto dai residenti ma anche da semplici passanti, dai turisti, dai palermitani che pur non risiedendo a Mondello frequentano spesso la borgata marinara del capoluogo isolano anche solo per una passeggiata. Passeggiata che d’ora in poi sarà interrotta, almeno nella vista che fa godere del mare d’inverno, da quel muro perimetrale che se anche può trovare una giustificazione pratica o legale non è esteticamente tollerabile e dunque non ha motivo alcuno di esistere in questa forma invadente e inaccettabile