è un ex netturbino che lavorava al comune di bagheria

Vincenzo Gargano è un pensionato di Bagheria. Lavorava al Comune del paese in provincia di Palermo nel settore della nettezza urbana. Ma Vincenzo di ‘stare con le mani in mano’ proprio non vuole saperne, e così da 9 anni pulisce tutti i giorni la spiaggia dell’Olivella di Porticello.

La sua storia viene raccontata dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Vincenzo, oltre a pulire la spiaggia due volte al giorno, la mattina e la sera, accompagna i disabili e gli anziani a fare il bagno. All’Olivella lo conoscono tutti, e viene considerato, a pieno diritto, una sorta di ‘angelo custode’ della spiaggia e dei bagnanti.

Il pensionato inizia il suo intervento sulla spiaggia la mattina di buon’ora: raccoglie cartacce, bottiglie e i residui dei falò che i giovani lasciano dalla sera precedente. Il suo scopo è assicurare un soggiorno piacevole ai bagnanti.

L’esempio di Vincenzo è servito a sensibilizzare ad un maggiore decoro quanti frequentano la spiaggia. Tanto che, alcuni villeggianti, nei giorni scorsi, hanno installato un passamano per consentire la discesa in spiaggia in sicurezza.

“A me – dice ancora al Giornale di Sicilia – basta vedere felici tante persone che possono soggiornare in un luogo pulito e decoroso, soprattutto i bambini che si divertono durante l’estate”.

