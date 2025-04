Il procuratore antimafia Maurizio De Lucia analizza, in una lunga intervista resa al sole24ore, l’evoluzione di Cosa Nostra: giovani attratti dal mito del potere, tecnologie criptate e una società che continua a dialogare con i boss. Lo Stato, ancora indietro nella sfida digitale, fatica a contrastare la nuova forma del crimine organizzato.

Giovani Boss, il ritorno di cosa nostra passa dal digitale

«Ci sono fermenti mafiosi importanti in tutto il territorio del distretto di Palermo che comprende anche Trapani e Agrigento. Ma c’è un dato: quasi la metà degli arrestati ha meno di 40 anni. Sono ragazzi che non hanno vissuto la stagione delle stragi e subiscono il fascino di Cosa Nostra».

È da un’analisi generazionale che parte Maurizio De Lucia, procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, magistrato dal 1990 e figura centrale nelle catture di Bernardo Provenzano nel 2006 e di Matteo Messina Denaro nel 2023.

Nuove leve tra fascino e denaro

Le nuove generazioni mafiose provengono in parte da famiglie storiche, ma molte reclute si avvicinano al crimine attratte dai profitti rapidi del traffico di droga. Il narcotraffico torna al centro delle strategie criminali: «Cosa Nostra è tornata a trafficare stupefacenti perché è lo strumento di arricchimento più rapido».

Il fascino dell’appartenenza e i guadagni immediati sono leve potenti. I giovani guardano ai boss anziani come riferimenti, ma portano con sé competenze tecnologiche che trasformano le dinamiche comunicative del crimine.

La minaccia invisibile delle comunicazioni criptate

«Utilizzano piattaforme criptate – spiega De Lucia – che non possiamo intercettare». I boss parlano in sicurezza di traffici di droga, armi, appalti, mantenendo contatti in tempo reale con cartelli colombiani e messicani.

Una mafia connessa e rapida, che dialoga con organizzazioni criminali internazionali grazie a strumenti digitali sofisticati. È una nuova dimensione del crimine organizzato, che sfugge ai metodi d’indagine tradizionali.

Lo Stato insegue: il ritardo tecnologico italiano

Il contrasto è reso difficile dalla carenza di risorse. «Siamo in ritardo sugli investimenti tecnologici, ci mancano personale addestrato e hacker capaci. Dipendiamo dai colleghi di Belgio, Olanda e Francia che sono riusciti a violare alcune piattaforme».

Il materiale acquisito da questi Paesi consente di ricostruire operazioni passate, ma intanto i mafiosi si spostano su nuove piattaforme. La corsa tecnologica tra criminalità organizzata e istituzioni è ancora tutta in salita.

Una rete criminale in evoluzione

Il fenomeno non riguarda solo Palermo. Anche Agrigento e Trapani sono coinvolte. Le comunicazioni criptate svelano una collaborazione tra Cosa Nostra e ’Ndrangheta, soprattutto nella gestione del narcotraffico.

Nuove rotte si sostituiscono alle vecchie. «La droga passa da Messina, poi va a Catania, Agrigento e Palermo», riferisce De Lucia. Una rete flessibile e adattiva, pronta a modificare i propri percorsi per eludere i controlli.

Droga, estorsioni e welfare criminale

La vendita di droga oggi serve a ricostruire le riserve finanziarie. Le estorsioni, invece, restano fondamentali per mantenere le famiglie dei mafiosi detenuti: «Se viene meno il welfare di Cosa Nostra, viene meno Cosa Nostra».

I proventi vengono reinvestiti in traffici illeciti e armi. L’obiettivo è riconquistare forza militare ed economica, ripercorrendo le strategie già viste negli anni ’70, ma adattate al presente.

Il modello orizzontale della nuova mafia

Oggi Cosa Nostra non ha un vertice unico. Si struttura in modo orizzontale, rendendo più difficile la penetrazione da parte degli inquirenti: «Nessun collaboratore conosce tutta la struttura. Ognuno sa solo una parte e tutto viaggia sul digitale».

Le collaborazioni con la giustizia sono in calo. Manca il potere rivelatorio che avevano i pentiti del passato. Le indagini si basano sempre più su intercettazioni tecnologiche.

La connessione tra mafia e società

Secondo De Lucia, «un pezzo della società palermitana continua a dialogare con i capimafia». Non esiste una separazione netta tra “alta” e “bassa” mafia: sono due volti dello stesso sistema.

Ci sono figure autorevoli che intrattengono rapporti con imprese e politica. «Sono seguiti dai giovani, ascoltati, e hanno sempre fatto affari con pezzi della società civile».

L’apparente quieto vivere

Cosa Nostra oggi evita la violenza esplicita. «Non sparano perché non ne hanno la forza e perché non conviene. La violenza attira l’attenzione». Meglio muoversi nell’ombra, dove il rischio di reazione è più contenuto.

Anche le estorsioni tornano a diffondersi. Nonostante la possibilità di denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine, molti imprenditori preferiscono pagare il pizzo.

Indagini efficaci solo con le mafie che con la PA

Infine, un dato preoccupante: le indagini di mafia rivelano più facilmente la corruzione nella pubblica amministrazione rispetto a quelle nate specificamente per quel settore. «Gli strumenti delle indagini antimafia sono più efficaci. Le altre raramente portano a risultati concreti».