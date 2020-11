Il simbolico inizio ai lavori di Musumeci

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha dato il simbolico inizio alle opere di riqualificazione dell’ex ospedale militare di Palermo, all’interno della Caserma “Michele Ferrara” di Corso Calatafimi. La cerimonia è avvenuta questa mattina, all’interno della grande struttura palermitana. Si tratta dei lavori per 7,2 milioni di euro, finanziati da Regione Siciliana e Agenzia del Demanio, che sono propedeutici alla creazione di un nuovo Polo direzionale per l’Arma dei carabinieri.

“Siamo contenti – ha detto Musumeci ai microfoni -. La collaborazione istituzionale è importanti e siamo grati all’Arma dei Carabinieri per aver deciso il recupero di plessi che possono essere rifunzionalizzati. Alla fine sarà una riqualificazione per il quartiere dove c’è un parco che fa davvero invidia”. “Nascerà un polo funzionale – ha detto il generale di Brigata Rosario Castello -, in cui saranno accorpate sedi oggi sparse per la città. Un passo in avanti per la città e un risparmio dello Stato che al momento paga per l’affitto degli immobili in cui al momento sono presenti i vari uffici”.

“Un modo per ringraziare il carabinieri nella riqualificazione strutturale ed etica della città – è la riqualificazione dell’ex ospedale Ferrara per il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – un intervento di recupero di una struttura abbandonata e chiusa d tanti anni. La conferma di come la collaborazione istituzionale produca grandi risultati“.

I lavori di rigenerazione urbana dell’ex ospedale militare, individuato dal Demanio dello Stato anche su indicazione del Comune, sono stati finanziati con risorse statali e regionali e a cura di Provveditorato Opere Pubbliche e si concluderanno entro l’autunno del prossimo anno.

In cantiere oggi c’erano il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il generale di Brigata Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri Sicilia; il generale Arturo Guarino, comandante provinciale carabinieri Palermo; il provveditore interregionale Opere pubbliche per Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella, il responsabile della Direzione generale Sicilia dell’Agenzia del demanio Vittorio Vannini.

La caserma Ferrara, che ha ospitato l’ospedale militare di Palermo in Corso Calatafimi è stata data in uso ai carabinieri, che qui porteranno diverse reparti sparsi nel territorio comunale nell’ottica di una razionalizzazione e riorganizzazione. Sono in corso progetti per ristrutturare diverse palazzine, con un impegno di spesa di oltre sette milioni di euro, di cui circa il 70% a carico dell’Agenzia del Demanio ed il restante 30% coperto con fondi regionali. Si tratta, quindi, di un’operazione con la quale si recupererà la struttura militare dismessa dal ministero della Difesa che occupa una vasta area immersa nel verde e con decine di costruzioni che prima ospitavano i vari reparti dell’ospedale.