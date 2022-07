CDS S.p.A. nei prossimi mesi compirà settant’anni

Selex gruppo commerciale, secondo gruppo nazionale della GDO, certifica un nuovo traguardo e approva il bilancio 2021.

Presente con le sue insegne e 3.190 punti vendita in tutta Italia, il Gruppo chiude il 2021 con un fatturato al consumo complessivo di 16,9 miliardi di euro, in crescita del +4,3% sul 2020.

Un ruolo decisivo lo stanno svolgendo le alleanze strategiche del Gruppo Selex, la centrale acquisti ESD Italia e la centrale internazionale EMD. Con loro verrà ulteriormente rafforzata la collaborazione nei prossimi mesi.

CDS, impresa socia dall’anno 2021 è orgogliosa di contribuire alla crescita del gruppo Selex. Un’alleanza strategica certificata dalla crescita costante, un trend che caratterizza il valore della resilienza di CDS e di Selex Gruppo Commerciale.

Nei giorni scorsi si è svolta nel capoluogo siciliano, l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2021.

In occasione dell’Assemblea dei soci è stato presentato il video di benvenuto agli ospiti, in cui si racconta la storia di CDS S.p.A., azienda che nei prossimi mesi compirà settant’anni.

“Una putìa dal cuore grande” che con impegno e passione è nata ed è cresciuta nella nostra terra, diventando un’azienda moderna ed affidabile.