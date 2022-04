Tisci “Un bel percorso totalmente accessibile”

Non solo sport all’ottava edizione di Una Vela senza esclusi. Gli equipaggi provenienti da tutta Italia che prendono parte alla kermesse velica – iniziata ieri con le prime due regate nel Golfo di Palermo – hanno visitato, ospitati dalla Fondazione Federico II, Palazzo Reale nel centro storico del capoluogo siciliano.

L’iniziativa odierna è nata per caso a Casa Minutella da un’idea di Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione, e da Beppe Tisci, presidente della Lega Navale Sezione di Palermo che organizza da 10 anni Una Vela senza esclusi.

Una Vela senza esclusi a Palazzo Reale

E così, una folta rappresentanza di atleti della classe velica paralimpica Hansa 303 – già protagonisti tra le onde – ha vissuto una mattinata all’insegna della cultura e della storia in piena simbiosi con le attitudini di Palermo. Gli atleti hanno visitato le bellezze di Palazzo Reale, dalla Cappella Palatina, passando per gli appartamenti ed i luoghi dove è protagonista la politica regionale fino a giungere alla mostra di Steve McCurry.

Una partnership nata quasi per caso nata a Casa Minutella ed è fantastico cogliere al volo questa occasione e permettere ai team italiani di visitare questo palazzo monumentale. Magari ci fossero persone così sensibili come è stato in questa occasione.

Beppe Tisci ha poi commentato la mattinata trascorsa a Palazzo Reale. “Abbiamo fatto un bel percorso totalmente accessibile. Lo consiglio a tutti i ragazzi in carrozzina ma anche ai momentaneamente disabili. Hanno la possibilità qui di venire a visitare il palazzo, quasi tutte le stanze. Il personale è eccellente con un’accoglienza tipica della Sicilia. Palazzo Reale davvero un gran bel monumento”.

“Meteo complicato ma siamo fiduciosi”

Poi un piccolo commento dal punto di vista sportivo: “Il meteo è un po’ complicato in queste giornate. Attenderemo che la pioggia termini ma il vento è in aumento fino ai 30 nodi che per noi è eccessivo. Speriamo di ritornare ai 16-17 nodi di ieri in modo da poter fare almeno una prova. Queste giornate, così come quella di ieri, ci impongono di cercare il momento giusto per far scendere in acqua gli atleti. Palermo è conosciuta per il bel tempo ma in queste giornate non siamo stati aiutati ma abbiamo dimostrato che bisogna saper aspettare e cogliere il momento giusto. C’è comunque anche domani”.

Una Vela senza esclusi, le regate di ieri

I capricci di Eolo hanno condizionato le regate della giornata inaugurale. Ieri solo due prove con vento quasi ai limiti consentiti della classe Hansa 303. Tra i singoli, Carmelo Forastieri della Lega Navale Palermo è in testa dopo le prime due prove grazie ad un secondo posto nella prima regata ed al successo nella seconda.

Molto equilibrata, invece, dopo le prime due regate che si sono disputate in un percorso a bastone semplice anche a causa delle condizioni meteo marine complicate, la classifica nei doppi di Una Vela senza esclusi.

Al primo posto c’è la coppia della Lega Navale Chiavari formata da Eleonora Ferroni ed Umberto Verna che hanno totalizzato 8 punti. Le prime tre coppie in classifica hanno realizzato lo stesso punteggio. A decidere al momento sono i piazzamenti nella seconda regata.

Una Vela senza esclusi è organizzata dalla Lega Navale Italiana, per conto della Fiv (la Federazione Vela), col patrocinio del Comune di Palermo con la collaborazione del Panathlon Club Palermo, Civico Di Cristina Benfratelli, Rotary Distretto 2110 Club Palermo Ovest, Sclerosi Multipla Onlus. Media partner Blog Sicilia.