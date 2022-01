Indagano i carabinieri

Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Anche questa volta è stata presa di mira un negozio di ottica. I ladri, circa undici ragazzini, sono entrati in azione in via Torino, a pochi metri dalla Stazione Centrale.

La vetrata della Superottica in cui si trovava la merce esposta è stata ridotta in frantumi e sono stati portati via occhiali e altro materiale, ancora da quantificare l’entità del danno. Sul colpo indagano i carabinieri.

Un fenomeno che si ripete dopo gli arresti dei mesi scorsi.

I militari sono intervenuti alle 3 di notte e hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quello dell’esercizio commerciale.

Il furto all’ottica Minacapelli

Pochi giorni fa, nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, un colpo, sempre nel centro storico, in via Maqueda, ai danni dell’ottica Minacapelli, che già era stata colpita nel mese di luglio.

Il furto al negozio di ottica in centro a Palermo è avvenuto con le stesse modalità. I ladri sono entrati in azione nella notte in via Maqueda. In cinque armati di mazza hanno spaccato la vetrina del centro ottico Minacapelli, e hanno portato via decine di montature griffate. Quantificabile in diverse migliaia di euro il bottino, a ciò si aggiungono i danni materiali compiuti dai malviventi, che hanno rovesciato gli scaffali e devastato l’ottica.

Le indagini affidate alla polizia

Sul nuovo furto indaga la polizia, che dopo aver ascoltato i proprietari, per risalire all’identità dei ladri visionerà le immagini di videosorveglianza. Lo scorso primo luglio due ladri, con modalità analoghe, avevano distrutto la vetrina e rubato merce per migliaia di euro.

I proprietari: “Difficoltà a fare impresa”

Amareggiati i titolari dell’attività imprenditoriale palermitana che affidano a facebook una breve quanto eloquente dichiarazione: “Cari amici, a breve distanza temporale dall’evento precedente le difficoltà a fare impresa si materializzano nei modi più impensabili”, scrivono i titolari Vito e Angelo Minacapelli.

La lettera della deputata nazionale al Prefetto

“Intensificare i controlli di Polizia nelle zone commerciali della città di Palermo al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza sul territorio”. È la richiesta della deputata nazionale Roberta Alaimo che ha scritto una lettera al Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, dopo i nuovi episodi di furti e danneggiamenti che hanno colpito molte attività commerciali come gioiellerie, negozi di abbigliamento, bar.

“Con la presente, la sottoscritta On. Roberta Alaimo, desidera rappresentare quanto segue. Negli ultimi mesi si sono succeduti numerosi episodi di furti a danno dei negozi della città di Palermo. Una escalation di furti che va avanti da mesi e che ha colpito molte attività commerciali come gioiellerie, negozi di abbigliamento, bar.

Da ultimo, la notte del 14 gennaio scorso, si è verificato l’ennesimo furto ai danni di un noto negozio di ottica in via Maqueda dove i ladri, dopo aver spaccato la vetrata, hanno rubato la merce pregiata presente all’interno dell’esercizio commerciale. Lo stesso imprenditore aveva subito il medesimo furto già a luglio dello scorso anno.

Il ripetersi di questi episodi, ormai sempre più frequenti nella nostra città, ha allarmato non solo i cittadini ma soprattutto i proprietari di tutte le attività commerciali che chiedono da tempo una maggiore sicurezza del territorio, considerato anche gli ingenti danni economici subiti dagli stessi nel corso di questi mesi.

Ad avviso della scrivente, episodi del genere possono alimentare un generalizzato clima di insicurezza e preoccupazione fra la collettività e, pertanto, occorre dare un’urgente risposta da parte delle Autorità competenti cercando di implementare i servizi di controllo finalizzati a contrastare gli episodi di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, alla luce dei fatti sopra esposti, con la presente, si chiede alle SS. VV., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di intervenire per intensificare i controlli di Polizia nelle zone commerciali della città di Palermo al fine di ripristinare l’ordine e la sicurezza sul nostro territorio.

Certa di trovare nelle SS.VV. la disponibilità e l’impegno per dar seguito a quanto segnalato, porgo cordiali saluti”.