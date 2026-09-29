Doppio intervento finanziario per sostenere investimenti industriali

UniCredit punta sull’innovazione e sull’espansione internazionale di Irritec. L’istituto bancario ha perfezionato un’operazione di finanziamento a favore del gruppo siciliano specializzato nell’irrigazione di precisione e nella gestione sostenibile delle risorse idriche, mettendo a disposizione complessivamente circa 18 milioni di euro attraverso due linee di credito destinate a sostenere il piano di crescita dell’azienda.

Futuro sostenibile Plus

L’operazione prevede un finanziamento “Futuro Sostenibile Plus” da 10 milioni di euro a favore di Irritec S.p.A. e una linea di credito da 9 milioni di dollari concessa alla controllata americana Irritec USA Inc. tramite la filiale UniCredit di New York, con l’obiettivo di supportarne le esigenze di capitale circolante.

Una realtà in espansione dal 1974

Fondata in Sicilia nel 1974, Irritec è oggi presente in oltre 100 Paesi con sedi produttive e commerciali distribuite tra Europa, Nord America, America Latina e Africa. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati strategici per il gruppo, che opera direttamente nel Paese dal 2009 e dispone di impianti produttivi in California e Georgia. Le nuove risorse consentiranno di consolidare ulteriormente la presenza internazionale dell’azienda, con particolare attenzione al mercato nordamericano.

Le dichiarazioni

«Siamo orgogliosi di affiancare il Gruppo Irritec in una nuova fase del proprio percorso di crescita», ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, sottolineando il sostegno della banca alle imprese che investono in innovazione, sostenibilità e sviluppo sui mercati esteri. Anche Carmelo Giuffrè, fondatore e presidente di Irritec, ha evidenziato il valore strategico dell’operazione per rafforzare il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del gruppo.