Opportunità, sfide e nuovi scenari per il settore turistico in Sicilia

UniCredit rinnova il proprio impegno a sostegno dello sviluppo economico della Sicilia con un nuovo appuntamento del Forum delle Economie, dedicato questa volta a uno dei comparti più strategici per l’isola: il turismo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Federalberghi Sicilia, si terrà lunedì 17 marzo a Palermo, negli spazi di Palazzo Branciforte – Sala dei 99, con inizio dei lavori alle ore 11.30.

Obiettivo dell’incontro

Il Forum sarà un momento di confronto tra UniCredit e il sistema produttivo regionale, con l’intento di analizzare dinamiche, trend e prospettive del turismo siciliano, anche attraverso la presentazione di uno studio dedicato agli elementi di attrattività del territorio, realizzato da Prometeia.

Apertura dei lavori

A portare i saluti istituzionali saranno Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit e Nico Torrisi, Presidente Federalberghi Sicilia e Presidente Advisory Board UniCredit Sicilia.Entrambi sottolineeranno il ruolo del turismo come leva di crescita e la necessità di rafforzare sinergie tra istituzioni, imprese e filiere collegate.

Presentazione dello studio e tavola rotonda

Lo studio di settore sarà illustrato da Andrea Dossena, Associate Partner di Prometeia, che offrirà una lettura aggiornata dei fattori competitivi della Sicilia, dei flussi turistici e delle opportunità emergenti. A seguire, una tavola rotonda dedicata ai nuovi scenari del comparto, con un focus sull’evoluzione della domanda, la qualità dell’offerta, l’integrazione con i settori di eccellenza del territorio e sostenibilità e innovazione. Interverranno Rosa Di Stefano, Presidente Federalberghi Palermo, Luciano Pennisi, Vice Presidente La Sicilia di Ulisse, Marcello Mangia, Presidente e Head of Hospitality Mangia’s, Francesca Planeta, Presidente Planeta Estate, Giovanni Ruggieri, Professore di Economia del Turismo – Università di Palermo e Presidente OTIE. La discussione sarà moderata da Antonio Giordano.

Un momento di confronto strategico

Il Forum rappresenta un’occasione per mettere a sistema competenze, dati e visioni, con l’obiettivo di individuare percorsi condivisi per rafforzare la competitività della Sicilia sui mercati turistici nazionali e internazionali.