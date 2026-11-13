Ieri partecipata assemblea della Fabi nella sede della Region Sicilia

Si è svolta ieri, presso UniCredit Palermo, l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori promossa dalla Fabi, prima tappa siciliana di un percorso di confronto che sta interessando numerose realtà del Gruppo in tutta Italia. L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione, confermando il crescente disagio presente nelle strutture della banca e la preoccupazione dei colleghi rispetto alle condizioni di lavoro e all’organizzazione aziendale.

Organici insufficienti, smart working e pressioni commerciali al centro del confronto

“Dal dibattito sono emerse con grande chiarezza le criticità legate alle persistenti carenze di organico, aggravate da un ricambio generazionale che continua a registrare ritardi significativi”, affermano i dirigenti sindacali FABI UniCredit Palermo Giuseppe Angelini, Calogero Li Puma, Giuseppe Marino e Gabriele Urzì.

“Le nuove assunzioni non stanno infatti compensando con la necessaria tempestività le uscite del personale, determinando un progressivo aumento dei carichi di lavoro a carico delle lavoratrici e dei lavoratori rimasti in servizio. Forte preoccupazione è stata inoltre espressa per alcune gestioni individuali di aspetti organizzativi e professionali che, secondo quanto emerso nel confronto, rischiano di collocarsi al di fuori del perimetro definito dagli accordi sindacali sottoscritti in materia di esodi anticipati. Tra i temi più sentiti dall’assemblea anche il futuro dello smart working. I lavoratori hanno manifestato una netta contrarietà rispetto all’ipotesi di una significativa riduzione, o addirittura dell’eliminazione, delle attuali modalità di lavoro agile, considerate uno strumento ormai essenziale per l’equilibrio tra vita professionale e personale. L’assemblea ha inoltre denunciato il permanere di pressioni commerciali percepite come eccessive e incompatibili con un modello bancario sostenibile, rispettoso delle persone e della qualità del servizio offerto alla clientela. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore bancario. Il Sindacato ritiene necessario imprimere una decisa accelerazione al confronto, affinché si giunga in tempi certi a un rinnovo contrattuale capace di valorizzare professionalità, occupazione, tutele e potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del credito”.

Disponibilità alla mobilitazione se non arriveranno risposte

L’assemblea ha espresso pieno sostegno all’azione sindacale e la disponibilità dei colleghi a sostenere tutte le iniziative che il Sindacato riterrà necessarie per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. “La straordinaria partecipazione registrata oggi rappresenta un segnale chiaro che UniCredit non può ignorare. Servono risposte concrete, interventi immediati e un confronto serio con l’azienda per restituire centralità alle persone che ogni giorno contribuiscono ai risultati del Gruppo”, concludono i sindacalisti.