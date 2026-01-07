Assunzioni nella banca digitale del gruppo

Unicredit offre nuove opportunità di lavoro a chi ha appena terminato gli studi e sogna una carriera nel mondo della consulenza finanziaria. Il gruppo bancario offre la possibilità di entrare nel settore combinando la solidità dell’attività bancaria con la flessibilità della libera professione. Le figure ricercate sono quelle di Buddy Advisor e saranno inquadrate con il contratto misto (due giorni da dipendente, tre da consulente finanziario), con la possibilità di costruire un percorso professionale con il supporto di una grande banca.

Buddy, la realtà digitale del gruppo UniCredit

Unicredit dà la possibilità di costruire un percorso professionale, partendo da uno stage di sei mesi, con la possibilità di inserimento in un ambiente dinamico e flessibile. All’interno di UniCredit, Buddy è la realtà digitale che garantisce con i suoi molteplici canali una relazione di qualità a 360 gradi verso il cliente finale. E’ composta dai canali digitali, la filiale remota e la rete di consulenti finanziari Buddy Advisors, la nuova specializzazione che la banca ricerca. Le posizioni aperte riguardano Palermo, Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona.

Cosa faranno i candidati che supereranno la selezione

Come si legge sul sito web della banca, si avrà accesso ad un percorso di formazione dedicato della durata di sei mesi che consentirà di acquisire competenze chiave di natura commerciale all’interno della banca italiana e di frequentare un corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf). Il percorso formativo riguarderà, in particolare, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, servizi di investimento, prodotti e servizi bancari, le relative normative di riferimento, la tutela del consumatore e la gestione dei rischi bancari. Con l’aiuto di un tutor, ci sarà anche occasione di affiancare il team della filiale nelle attività quotidiane, approfondendo la conoscenza delle principali operazioni bancarie e dei prodotti e servizi di investimento offerti da UniCredit.

Requisiti necessari per candidarsi

È richiesta la laurea, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche. Inoltre, spiccato interesse per il mondo dei servizi finanziari, propensione per il rapporto interpersonale e buona capacità di comunicazione, predisposizione all’approccio digitale, una forte attitudine commerciale e spirito imprenditoriale. Il percorso di selezione prevede la candidatura online, il completamento di un test online, una intervista/assessment, un internship (tirocinio). In caso di percorso positivo, segue una proposta di inserimento con contratto misto. Ulteriori notizie si possono trovare al link Faq lavora con noi (unicredit.it).

Cosa offre la banca

Il tirocinio sarà l’occasione per acquisire gli strumenti e le competenze che permetteranno, al candidato, al termine dello stage e al superamento dell’esame per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziati tenuto dall’Ocf, di poter essere inserito in azienda con contratto “misto”. Tale tipo di contratto prevede un tempo indeterminato per due giorni alla settimana e la libera professione nei restanti giorni: un’esperienza che combina la solidità di un ruolo da dipendente con la dinamicità di chi vuole fare la differenza nel proprio ambiente di lavoro.

In filiale il candidato che supererà la selezione potrà gestire operazioni bancarie, attività amministrative e offrire supporto ai clienti nel ruolo di consulente personal, imparando da vicino come funziona il mondo della consulenza. Come professionista, entrerà in un network di consulenti finanziari, con un contratto di agenzia che gli permetterà di crescere, fare squadra e sviluppare il potenziale imprenditoriale. Considerata la mobilità sul territorio, è necessario per il ruolo essere auto-muniti.