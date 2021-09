Su di lei azionata “macchina del discredito”

Fa quadrato l’Unione delle Madonie sul suo assessore Daniele Fiandaca che sarebbe stata oggetto di pesanti e non meglio precisati attacchi pieni di odio attraverso i social. L’Unione, ente che aggrega una ventina di municipalità del comprensorio madonita, esterna preoccupazione per i pesanti epiteti di cui è stata bersaglio la propria rappresentante, oltretutto a pochi giorni dalla sua nomina a presidente di un importante organismo di gestione di governo della raccolta rifiuti. “La massima solidarietà – si legge in una nota – riguardo alla macchina del discredito che è stata messa in atto da facinorosi che tentano in tutti i modi di creare odio e aizzare il popolo contro chi ogni giorno lo serve”.

La nomina all’Srr

L’Unione Madonie, poi, plaude per l’elezione dell’avvocato Fiandaca alla presidenza della Srr Palermo Provincia Est, e con lei anche tutto il consiglio di amministrazione. “Alla neo eletta, che è anche assessore alla Pubblica Istruzione dell’Unione Madonie, – si legge nella nota – sono arrivati gli auguri del presidente Pietro Macaluso e della giunta dell’Unione. L’elezione della Fiandaca rappresenta una inversione di tendenza riguardo alle nomine di cariche pubbliche che in molti casi sono ad appannaggio maschile. Daniela Fiandaca è la prova tangibile che le capacità di una persona non si misurano dal vestito che porta ma dalla sua intelligenza e saper fare”.

Doti importanti per l’Srr

Secondo l’ente che aggrega i Comuni delle madonie questo ruolo alla Fiandaca, carico di responsabilità e di grande prestigio allo stesso tempo, si addice perfettamente alla sua personalità: “Qualità che Daniela Fiandaca – continua la nota – ha già messo a disposizione dell’Unione Madonie e impiegherà anche nella gestione della Srr. Doti che in tanti le riconoscono e che taluni, in questi giorni, attraverso i canali social, hanno provato ad offuscare con post poco edificanti ed anche a sfondo sessista. Un autentico linciaggio che non trova alcuna giustificazione”.