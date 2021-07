Ira del premier Boris Johnson

I giocatori dell’Inghilterra di colore sono stati insultati con frasi razziste dai loro stessi tifosi dopo che la Nazionale ha perso la finale di Euro 2020 contro l’Italia.

Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati inondati di insulti ripugnanti ed emoji di scimmie e banane sui social media dopo aver sbagliato i calci di rigore. La polizia ha già avviato un’indagine, avvertendo che il comportamento «inaccettabile non sarà tollerato».

La Football Association inglese, inoltre, ha affermato che qualsiasi tifoso che ha preso parte al «comportamento disgustoso» non è il «benvenuto nel seguire la squadra». Poi, ha annunciato che gli insulti «avranno conseguenze nella vita reale» e ha esortato i gestori dei social media di raccogliere le prove che possano portare ai procedimenti giudiziari.

Un portavoce ha dichiarato: «La FA condanna fermamente tutte le forme di discriminazione ed è sconvolta dal razzismo online che è stato rivolto ad alcuni dei nostri giocatori inglesi sui social media. Faremo tutto il necessario per supportare i giocatori colpiti, sollecitando le punizioni più dure possibili per chiunque sia responsabile».

E ancora: «Continueremo a fare tutto il possibile per eliminare il razzismo dal gioco ma imploriamo il governo di agire rapidamente e di introdurre una legislazione appropriata in modo che questo tipo di abuso abbia conseguenze nella vita reale. Le società dei social media devono intraprendere azioni per bandire gli autori degli abusi dalle loro piattaforme e raccogliere prove che possano portare a procedimenti giudiziari».

Tra l’altro, i calciatori dell’Inghilterra, prima del fischio d’inizio, si erano inginocchiati – il gesto del movimento Black Lives Matter – proprio contro ogni forma di razzismo.

Boris Johnson, infine, ha duramente criticato coloro che stanno dietro i commenti razzisti: «dovrebbero vergognarsi».