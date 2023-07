Nuovi corsi su ingegneria robotica ed intelligenza artificiale

L’Università di Palermo ha presentato la nuova offerta formativa relativa all’anno accademico 2023-24. Un pacchetto di proposte che comprende 18 nuovi percorsi di studio, tra corsi di laurea triennale e magistrale e nuove attivazioni nei Poli territoriali della Sicilia occidentale. Nell’anno accademico 2023/24 l’Ateneo attiverà nel complesso ben 74 lauree triennali, 70 lauree magistrali biennali e 9 percorsi di laurea magistrale a ciclo unico, 4 lauree telematiche e 25 percorsi di studio nei Poli Territoriali (8 ad Agrigento, 5 a Caltanissetta e 12 a Trapani). Completano il quadro una trentina di programmi di Dottorato, molti dei quali con la qualifica di dottorato internazionale. Novità sul fronte della facoltà di Medicina e Chirurgia, dove sono stati aggiunti 110 nuovi posti (per un totale di posti complessivi di cui 80 del corso ad indirizzo tecnologico MED-IT).

I nuovi corsi di laurea triennale



Nella sede di Palermo saranno attivati i nuovi corsi di Ingegneria Robotica, Intelligenza artificiale, Scienze Gastronomiche, Farmaceutica e Nutraceutica animale (ad accesso libero) nonché due lauree professionalizzanti in Tecnologie digitali per l’Architettura (ad accesso programmato – 40 studenti) e Tecniche per le costruzioni e il territorio (ad accesso programmato – 30 studenti).

Per quanto riguarda Trapani, le nuove iniziative formative interesseranno i corsi Biodiversità e Innovazione Tecnologica, Sistemi Agricoli Mediterranei, Scienze delle attività motorie e sportive (ad accesso programmato – 100 studenti) Tecniche di laboratorio biomedico (ad accesso programmato – 20 studenti) e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (ad accesso programmato – 20 studenti) nonché un canale del corso di laurea a ciclo unico in Scienza della formazione primaria (ad accesso programmato – 100 studenti). Nella sede di Caltanissetta sarà attivato il nuovo corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche (ad accesso programmato – 106 studenti).

Sul fronte dei percorsi magistrali



Nella sede di Palermo saranno attivati i corsi di laurea biennali in Scienze e tecnologie per la difesa e la conservazione del suolo, Agricoltura di precisione e Comunicazione per l’enogastronomia (ad accesso libero) e in Scienze delle prevenzioni sanitarie della prevenzione (ad accesso programmato – 30 studenti) . Sarà inoltre attivata la nuova laurea interamente telematica ad accesso libero in Digital Humanities per la cultura e l’industria.

Dal prossimo anno accademico sarà attivo il corso di laurea magistrale interamente in lingua inglese in Spatial Planning e inizierà ad essere erogato anche il curriculum Economics nella laurea triennale in Economia e Finanza. Diventano 16 i corsi di laurea o curricula interamente in lingua straniera presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo. Quindici di questi corsi, in diversi ambiti disciplinari (tra gli altri, ingegneria, economia, turismo, informatica, relazioni internazionali) sono in lingua inglese e uno (in Transnational German Studies) è in lingua mista tedesco/inglese ed offre la possibilità di conseguire un Joint Degree con altre università europee.

Tasse e contributi per l’anno accademico 2023/24

Di seguito le agevolazioni e le misure previste per gli studenti nell’annualità 23-24.

No tax area fino a € 25.000 di ISEE universitario

Riduzione della mora per il pagamento della prima e della terza rata per le fasce di reddito più basse

Riduzione dal 25 al 50% del contributo onnicomprensivo del I anno per gli studenti più meritevoli (diplomati e laureati con voto uguale o superiore a 95)

Esenzione versamento contributo onnicomprensivo del I anno per chi si trasferisce a UniPa da altri Atenei (con sede in altre Regioni)

Possibilità di iscrizione a tempo parziale con riduzione del contributo onnicomprensivo

Diminuzione dal 15% al 10% della maggiorazione prevista per il pagamento del contributo onnicomprensivo da parte degli studenti fuori corso

Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione, per il personale TAB dell’Università degli Studi di Palermo e per cittadine/i straniere/i cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea

Riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo per i figli del personale TAB

Riduzione di una classe ISEE per studenti atleti e per studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti all’interno dell’Ateneo, si classifichino nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale