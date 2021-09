Il caso di Francesco Tulone all’università di Palermo

Appena qualche settimana fa era salito agli onori delle cronache perché era stato in grado di risolvere un enigma matematico irrisolto addirittura da un ventennio. Ora addirittura si ritrova senza unna cattedra all’università di Palermo. È l’incredibile storia, almeno apparentemente, del docente Francesco Tulone, 49 anni di Sciacca. Dal 2005 lavora all’ateneo palermitano, dopo aver vinto il concorso da ricercatore a tempo indeterminato. Come ad ogni inizio di anno accademico si attendeva la rassegnazione delle cattedre ma per Tulone non è arrivata questa conferma in Analisi matematica. Il docente parla senza tanti fronzoli di “dispetto accademico”.

L’amara sorpresa

In pratica Tulone ha visto presentarsi una collega nella sua stessa materia. Si tratterebbe di una professoressa ordinaria neoassunta, già incaricata di altri corsi. Inizialmente la docenza sarebbe stata assegnata al professore saccense, poi però si è presentata questa candidatura e l’ateneo ha proceduto ad una seconda votazione a scrutinio segreto questa volta. A sorpresa, ma non troppo considerate le strane premesse, è stata prescelta la “novella docente”.

Tulone: “Il mio lavoro continua”

Chiaramente per il professore silurato non deve essere stato facile comprendere quel che è accaduto. Lui però guarda avanti con fierezza al percorso svolto e attraverso la sua pagina facebook commenta così: “Sto ricevendo diversi attestati di stima, di incoraggiamento e di affetto. La cosa più importante che mi preme spiegare è che non è stato commesso alcun comportamento illecito nella decisione di estromettermi dalla didattica di un corso di laurea in matematica, ma al più un comportamento ‘illogico’. La migliore risposta a simili ‘dispetti accademici’ è continuare a lavorare e con passione, serietà e professionalità, preservando la libertà di pensiero e l’onestà intellettuale”.

Il successo del professore

Il 49enne aveva risolto un problema aperto da circa 20 anni, a seguito di una branca della teoria dell’Analisi matematica sviluppatasi a partire dagli anni ’60. Tulone è arrivato alla soluzione insieme a due colleghi delle università di Mosca e Chicago. Un lavoro d’equipe riconosciuto anche dalla prestigiosissima rivista Proceedings of the American Mathematical Society.