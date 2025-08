Dopo lo straordinario successo dello scorso 31 luglio a Piazza Castello, a Marineo (Pa), l’attore e comico palermitano Manfredi Di Liberto torna in scena col suo spettacolo “Uno, Manfredi e Centomila” proseguendo il suo tour per la Sicilia. Nuovo appuntamento quindi per venerdì 8 agosto a Sciacca (Ag) presso l’Atrio inferiore del Palazzo Municipale in corso Vittorio Emanuele. Inizio dello spettacolo alle ore 22.

Manfredi Di Liberto

Di Liberto, noto ed apprezzato per i suoi video virali sulle piattaforme social che contano milioni di visualizzazioni, torna nelle scene siciliane con questo show in cui, con grande maestria, sorprende gli spettatori passando da un personaggio all’altro e, da questo suo mondo online, dove la tecnologia è spesso nemica, si ritrova su un palco, dove affronta le più svariate situazioni comiche ispirate dalla vita di tutti i giorni. Si troverà, ad esempio, a lottare con assistenti vocali poco cooperativi, o a gestire una macchinetta di preservativi super tecnologica, ed ancora, ad esibirsi in sketch musicali dove, in contemporanea è paziente, dottore e non solo. Lo spettacolo accoglierà anche un clochard ingegnoso e affamato, capace di fare apparire del cibo dal nulla.





Lo spettacolo

“Uno, Manfredi e Centomila”, promette quindi di essere un mix esplosivo di comicità, cabaret, mimo, magie, ombre cinesi, e di condurre il pubblico in un vero e proprio “viaggio” tra risate e stupore. Insomma, uno spettacolo dinamico e coinvolgente, dove Di Liberto, con la sua inconfondibile ironia, affronterà con leggerezza persino temi come la seduzione moderna e i primi appuntamenti; il tutto impreziosito da effetti sonori che renderanno questo “viaggio” un’esperienza unica e travolgente.

Insomma, una performance comica e adatta a tutte le età dove, risate, magia e divertimento, di certo, non mancheranno.

Organizzazione: Associazione CORAM. Produzione: Tramp Management.





I prossimi appuntamenti:

19 e 20 dicembre -> Milazzo

Teatro Trifiletti -> Via Cumbo Borgia.

Ore 22.

Il calendario è in continuo aggiornamento, eventuali nuove date saranno comunicate successivamente.





INFO BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili sul circuito Tickettando.

Al seguente link info, costi e modalità di acquisto per lo spettacolo di Sciacca.

Inoltre, i biglietti si potranno acquistare anche al botteghino la sera dell’evento (venerdì 8 agosto), a partire dalle ore 19:30.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sui canali social di Manfredi Di Liberto.

Luogo: Palazzo Municipale , Corso Vittorio Emanuele , SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 22:00

Artista: Manfredi Di Liberto

Prezzo: 20.00

