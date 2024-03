Un uomo di 51 anni è stato colpito in testa da un petardo nelle Petralie. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale al Civico in elisoccorso. Ha un grave trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo.

Uomo aggredito al volto dal suo pit bull

Un uomo di 70 anni è stato aggredito al volto dal suo pitbull in via Montagnoli a Belmonte Mezzagno (Palermo). Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’anziano e portato in ospedale a Palermo con profonde ferite al volto. I veterinari dell’Asp hanno preso in consegna il cane per eseguire i controlli e tenerlo in osservazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di ricostruire quanto successo e il motivo dell’aggressione del cane al suo padrone. Gli agenti della polizia municipale eseguiranno i controlli sul microchip.

Uomo morto a Monreale nel suo giardino

I vigili del fuoco sono intervenuti a Monreale (Palermo) per un soccorso a persone in via Golda Mayer. L’intervento delle squadre di soccorso è stato richiesto dai vicini di casa e dai parenti. L’uomo è stato trovato disteso per terra nel suo giardino. I sanitari del 118 sono intervenuti e hanno accertato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale.