Portato in ospedale

Momenti di tensione questa mattina ad Erice (Tp). Un uomo nudo è andato in giro per la cittadina. Numerose le telefonate arrivate ai numeri di emergenza.

Qualcuno ha anche ripreso le fasi in cui l’uomo ha colpito i carabinieri che sono arrivati per bloccarlo. Militari che si sono difesi colpendolo a loro volta con il manganello. Tantissime le persone che hanno assistito alla scena.

Nei video si notato gli istanti della colluttazione. Si vede l’uomo avvicinarsi ai militari. L’uomo nudo colpisce ripetutamente un carabiniere, che cerca di fermarlo e di difendersi. L’uomo, come raccontano alcuni testimoni, era già stato avvistato come intorno alle 6 in via Palermo.

Nudo e con solo le ciabatte addosso. Il secondo avvistamento, poi, sarebbe avvenuto qualche ora dopo a Erice in via Marconi. È a quel punto che i militari dell’Arma sarebbero intervenuti e, dopo la breve colluttazione, sarebbero infine riusciti a fermarlo.

Per i militari è stato necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Mentre l’uomo, dopo l’intervento del 118, sarebbe stato trasportato all’ospedale “Sant’Antonio Abate” dove ora risulterebbe ricoverato nel reparto di psichiatria.