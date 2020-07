Intervento in viale Lazio

I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Lazio a Palermo per soccorrere un uomo di 200 chili con la febbre. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Per scenderlo da casa al quarto piano sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che in presenza della febbre sono arriva con le tute anticovid.

Una procedura come spiegano i pompieri e i sanitari del 118 prevista in caso di influenza da parte di chi viene soccorso.

In tanti hanno assistito alla scena e in tanti si sono preoccupati nel vedere gli operatori delle squadre di soccorso con i sistemi di protezione come durante il periodo di emergenza per il Covid19.

Al paziente soccorso sarà effettuato il tampone, ma l’esito si conoscerà dopo.