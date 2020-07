Indagano i carabinieri

I vicini hanno notato qualcosa di strano nella villetta in via Milazzo a Carini. I residenti avevano notato da una finestra un uomo disteso per terra. Così è scattato l’allarme lanciato prima ai vigili del fuoco e poi ai carabinieri.

I pompieri sono entrati in casa e hanno trovato il corpo senza vita di Mario Valenza, di 57 anni. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.

Sono in corso indagini anche se pare che l’uomo sia morto per cause naturali.

L’uomo era palermitano ma aveva stabilito la sua residenza a Carini. Era rimasto sconvolto dalla morte dei genitori. Pare che la morte sia avvenuta tra lunedì e martedì.