Un uomo è strato trovato morto questa mattina in strada a Palermo nella zona di Foro Umberto. La vittima si trova di fronte piazza Kalsa.

Sono intervenute diverse volanti. Si attende la scientifica e il medico legale per accertare le cause della morte.

L’uomo trovato nei pressi di un cepuglio potrebbe essere un clochard di 45 anni ghanese. A chiamare i soccorsi sono stati gli operai della Reset che stavano lavorando in zona.

Pare che l’uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Secondo quanto raccontano alcuni amici l’uomo D.K. arrivato a Palermo 20 anni fa da due anni soffriva di problemi respiratori. La settimana scorsa era andato in ospedale ma non era stato ricoverato.