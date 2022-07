disponibile su tutti i portali musicali

Tornano gli Urban J Quintet con il secondo singolo estratto dall’album Release, il progetto del dj e produttore Mario Caminita che dalla Sicilia si connette con il mondo.

“Got to give it up” rivisitato in chiave pop-soul

In tutti gli store digitali da luglio è disponibile “Got to give it up”, un classico di Marvin Gaye rivisitato in chiave pop-soul contemporaneo caratterizzato dalla magnifica interpretazione vocale di Alexandra Manduca, che ha incantato pubblico e stampa internazionale durante le esibizioni live del gruppo.

Versione remix realizzata da Mario Caminita

Il brano viene pubblicato con una versione remix realizzata dallo stesso Mario Caminita (con lo pseudonimo Mr

Cmnt), più adatta al circuito radiofonico mainstream senza stravolgerne l’anima soul, una tendenza mondiale che pian piano sta conquistando anche l’Italia e che trova negli Urban J Quintet dei validi rappresentanti, con il loro equilibrio contemporaneo tra soul e jazz con la loro inconfondibile cifra urban.

Chi sono gli Urban J Quintet e la collaborazione con Alexandra Manduca

Un’idea di Mario Caminita scaturita dalla passione per la musica soul e jazz e concretizzata grazie alla presenza di giovani e abili musicisti: Federico Mordino alle percussioni, Luca La Russa al basso elettrico, Andrea e Marco Ardizzone tromba e sax, e last but not least Alexandra Manduca che con la sua voce e la sua capacità interpretativa conferisce all’intero progetto un’indiscutibile valore aggiunto di respiro internazionale.

Il gruppo si è esibito nell’ultimo anno in diversi Festival con grande apprezzamento di pubblico e critica, non ultima la performance alla prima edizione del Sicilia Jazz Festival, un’occasione che ha entusiasmato anche illustri rappresentanti della stampa internazionale del settore che nei loro articoli hanno espresso grandi apprezzamenti per il suono della band e per le caratteristiche vocali di Alexandra Manduca.

Su tutti i portali musicali

L’album “Release” pubblicato alla fine del 2021, è disponibile, così come questo nuovo remix per lo streaming e per il download su tutti i portali musicali del pianeta come Spotify, Bandcamp, Apple Music, YouTube, Tik Tok,

Deezer.