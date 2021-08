L'8 agosto al Giardino della Kolymbethra

Gli Urban J Quintet in concerto al Giardino della Kolymbethra nella Valle di Templi

Appuntamento per l’8 agosto in un luogo suggestivo

L’evento nel cartellone della kermesse “Sere Fai d’Estate”

In attesa della pubblicazione del loro primo album di soul contemporaneo in uscita a settembre dal titolo “Release”, gli Urban J Quintet con la partecipazione di Alexandra Manduca, si esibiranno in concerto il prossimo 8 agosto al Giardino della Kolymbethra (AG) in seno alla manifestazione “Sere Fai d’Estate” che ha visto l’avvicendarsi di molteplici iniziative culturali e musicali molto apprezzate dal pubblico in visita.

Nella Valle dei Templi

Un posto suggestivo nel cuore della Valle dei Templi, che si presenta come uno scenario naturale perfetto per il suono tipicamente soul del gruppo palermitano, caratterizzato da atmosfere emozionanti miste a ritmi cadenzati e dalle interpretazioni vocali di Alexandra Manduca.

Chi sono gli Urban J Quintet

Un progetto musicale originale che si bilancia tra strumenti tradizionali ed elettronica. Un melting pot di atmosfere che spaziano liberamente tra Soul Jazz, Contemporary RnB, Nu Soul, sempre con una connotazione ben distinta e riconoscibile, in parte ispirata ad un suono Acid Jazz tipico degli anni 80/90. Il progetto nasce da un’idea di Mario Caminita, Dj e produttore che partendo dalle proprie esperienze chiama a se abili e giovani musicisti, e con loro combina elementi ritmici creati con set di percussioni afrocubane e linee di basso a sostegno, che perfettamente si incastrano con una generazione sonora di campionamenti e beats digitali su cui poggia la struttura armonica che da spazio ai fraseggi dei fiati e alle linee vocali interpretate da Alexandra Manduca. Tutto confluisce in un concetto sonoro raffinato e smooth tipicamente “Urban”.