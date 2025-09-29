“Costruiamo un mondo in cui le persone possano vivere in armonia con la natura”

Il 4 ottobre si celebra il festival della natura in città in tutta Italia con eventi, iniziative e laboratori per riscoprire la bellezza e l’importanza della natura nei luoghi che abitiamo.

L’iniziativa Urban Nature 2025 ha ricevuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA), Società Botanica Italiana (SBI) e Orti Botanici e Giardini Storici.

Anche a Catania l’Orto Botanico, gestito dall’Ateneo Catanese, nella Persona del Dott. G. Giusso, ha aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione il personale che accompagnerà i visitatori nelle aree più interessanti del ricco giardino.





L’Orto Botanico dell’Università di Catania è un luogo di studio e ricerca, aperto alla visita di tutti coloro che desiderano trascorrere un po’ del loro tempo alla scoperta del mondo vegetale, fatto di migliaia piante più o meno grandi, più o meno colorate, più o meno appariscenti, ma tutte accomunate dall’aver compiuto uno straordinario “sforzo evolutivo” nel tentativo di colonizzare habitat diversi e troppo spesso minacciati dall’uomo.

Le visite guidate saranno gratuite e strutturate su due ingressi: ore 9:30 e 11:30 a numero chiuso (non più di 30 partecipanti), per consentire l’accesso all’area in maniera ottimale per tutti.

Le prenotazioni avverranno tramite la piattaforma del sito WWF Nazionale al link https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2025/il-bello-in-citta





I volontari della OA Sicilia Nord Orientale, organizzatrice dell’evento, verranno affiancati dall’Associazione 350Sicilia.

Inoltre i ricercatori dell’Università di Catania del dipartimento di Agricoltura ed Alimentazione ed Ambiente illustreranno il Progetto Cardimed, soluzioni basate sulla natura, NBS, un progetto ambizioso per la Città di Catania, un’occasione per informare i cittadini su nuove realtà da realizzarsi per migliorare l’habitat catanese.

Per informazioni:

Organizzatore: OA Sicilia Nord Orientale

Contatti: www.facebook.com/wwf.sicilianordorient ale

Referente Catania Lucia Privitera (lu.privitera@gmail.com – 3348355401)

Luogo: Orto Botanico, Via Etnea, 397, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:30

Prezzo: 0.00

Link: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2025/il-bello-in-citta

