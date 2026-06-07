Urne aperte dalle 7 di questa mattina ad Agrigento, unico capoluogo in Sicilia chiamato al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco. Nella città dei templi si consuma una sfida essenziale per il centrodestra si governo nell’isola e nel Paese ma è in corso anche una sfida che potrebbe consegnare per la prima volta una città importante nelle mani della nuova formazione politica, Controcorrente Ismaele La Vardera.

La sfida politica più rilevante

Qui il centrodestra si è spaccato portando due candidati al primo turno e dove non sembra esserci un reale percorso che ricompatti lo schieramento con Lega e Dc da una parte e tutti gli altri, invece, sul candidato al ballottaggio ma con gli Autonomisti di Grande Sicilia MpA che proprio non hanno digerito la scelta degli alleati. Avanti c’è il candidato di La Vardera che ha sfiorato l’elezione al primo turno. Si tratta di Michele Sodano sul quale è confluito anche il Pd e la lista Casa riformista. Di fatto Sodano è l’unico esempio di campo largo con dentro tutti, compresi i 5 stelle. Al primo turno si è fermato al 39,13%. Insegue, invece, il candidato di centrodestra Dino (Gerlando) Alonge che si è fermato non lontano, al 34,79% ma sul quale non è affatto scontato confluiscano i voti di coalizione.

Chiamati alle urne anche Bronte nel catanese e Ispica nel Ragusano

Si torna a votare a Bronte nel catanese dove se la vedranno Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche e Giuseppe Gullotta, civico di centrosinistra portato da Controcorrente di Ismaele La Vardera. Si parte da un primo turno che vede Castiglione avanti con il 31,71% dei consensi, del tutto insufficiente per passare al primo turno quando sarebbe servito almeno il 40%. Gullotta insegue partendo dal 25,28%.

Al ballottaggio anche Ispica nel Ragusano dove il confronto sarà fra un candidato civico e, ancora, un candidato sostenuto da Controcorrente. E’ avanti Lucio Muraglie con il 33,59%; insegue il candidato di La Vardera Serafino Arena con il 19,65%.

I seggi per il voto sono aperti oggi, domenica 7 giugno, fino alle ore 23 e domani lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15,00. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e domani nel tardo pomeriggio, o di sera al massimo, si dovrebbero conoscere i nomi dei tre nuovi sindaci