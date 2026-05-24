Urne aperte dalle 7 del mattino anche in Sicilia per la consultazione elettorale che riguarda settantuno comuni chiamati a rinnovare sindaco, giunta e consigli comunali. I seggi resteranno aperti per le elezioni amministrative oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, domani pomeriggio alle 15 e si protrarrà fino alla fine delle operazioni in modo ininterrotto.

I siciliani chiamati alle urne oggi e domani sono circa un quinto del corpo elettorale totale dell’Isola: oltre 700 mila

Tre capoluoghi chiamati a voto fra cui una città Metropolitana

Saranno chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di Agrigento, Enna e Messina. In generale, dei 71 comuni alle urne, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si voterà col proporzionale.

Nei 17 centri al voto con il proporzionale in caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Tutti i comuni alle urne

Nell’Agrigentino, elezioni in 9 Comuni: oltre al capoluogo Agrigento, si vota a Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

Sette comuni al voto nel Nisseno: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Nove nel Catanese: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni.

Sei nell’Ennese: oltre al capoluogo Enna, si vota ad Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Diciassette nel Messinese: oltre al capoluogo Messina (in cui si voteranno anche i presidenti dei consigli circoscrizionali e dei rispettivi consigli delle circoscrizioni) urne aperte ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

Sedici nel Palermitano: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate.

Nel Ragusano si vota a Ispica. Nel Siracusano ad Augusta, Floridia, Lentini. Nel Trapanese a Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala.