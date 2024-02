Ustica Green Village, sarà alla bit di Milano dal 4 al 6 Febbraio nel padiglione della Regione Sicilia P3 B01 D16, potrete conoscere il primo operatore turistico dell’isola di Ustica

Sarà il primo Villaggio turistico del Mediterraneo ad essere totalmente indipendente dal punto di vista energetico e ad “emission free”. Sarà dotato delle più moderne tecnologie per il risparmio energetico e l’energia solare sarà l’unica fonte di approvvigionamento energetico. Il principio di “zero waste” sarà ispiratore della gestione della struttura nel rispetto di tutti i canoni dell’economia circolare.

Il progetto

Un progetto, ideato dallo staff Todaro per promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali e biodiversità di flora e fauna marina , archeologia punica, che ha caratterizzato il territorio 3000 anni fa.

Ustica Green Village, è il primo operatore turistico dell’ isola di Ustica a 39 miglia da Palermo, collegata via traghetto con Palermo, Napoli, Cagliari, Genova, Civitavecchia.

La vacanza in famiglia

L’ evoluzione della vacanza per tutta la famiglia. È una struttura turistico ricettiva localizzata sull’isola di Ustica in contrada Punta Spalmatore. Il villaggio è composto da un corpo centrale dotato di 80 camere di diverse dimensioni ed inoltre sono presenti 112 bungalow immersi nel verde e dispone di una capienza complessiva di 600 posti letto.

La struttura è dotata di tutti i servizi per rendere la vacanza ideale all’insegna del Mare, della Cultura, del relax, dello sport e dove potete assaporare ottimi cibi mediterranei e a km 0 una vera food experience.

L’isola di Ustica è area marina protetta , istituita nel novembre del 1986, e si estende per oltre 15.000 ettari. Un Paradiso di subacquei e amanti del mare. La flora della Riserva Naturale Orientata, istituita nel 1997, comprende circa 570 unità costituite prevalentemente da piante di origine mediterranea.

Escursioni outdoor, mare, ma anche cultura e tradizioni millenarie saranno tra le Experience proposte dallo staff di Ustica Green Village .

