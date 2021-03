Nuova puntata di Non è l’Arena sui furbetti del vaccino .

sui . In collegamento il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi .

. Librizzi ha negato di avere ricevuto la dose del vaccino in maniera illegittima.

Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti, è tornato sul tema dei cosiddetti furbetti del vaccino e c’è stato un collegamento con il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi.

Il primo cittadino del comune del Palermitano ha difeso la doppia dose ricevuta del vaccino anti Covid-19, sostenendo di essersi recato in ospedale perché convinto di ricevere quelle avanzate da una fiala, mostrando una «lettera d’invito formale del 4 gennaio», ricevuta dalla direzione sanitaria, in cui «sono stato invitato nel caso in cui fosse residuata una dose. Ci sono andato con questa percezione».

Poi, però, il sindaco ha letto il documento che ha portato con in sé dove si fa riferimento a «farmacisti e dipendenti sanitari» e non al sindaco. Ma Librizzi ha risposto così: «Il 4 gennaio il Piano del Distretto 35 di Petralia prevedeva altre modalità».

IL VIDEO: