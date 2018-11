lo stabilisce un decreto dell'assessore razza

Al via la vaccinazione antinfluenzale gratuita anche per i donatori di sangue e per i loro familiari. Lo stabilisce un decreto dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza che ha deciso di offrire una maggiore tutela dal rischio di contrarre l’influenza stagionale a chi dona il proprio sangue per salvare vite umane.

In particolare la Regione Siciliana inserisce i donatori di sangue tra i soggetti che la circolare ministeriale del 29 maggio 2018 riconosce svolgere un ruolo sociale e che pertanto possono gratuitamente accedere alla vaccinazione.

Una circolare dell’Assessorato estende inoltre lo stesso beneficio alle persone che si trovano a stretto contatto con i donatori con l’obiettivo di una ulteriore cautela. E’ stato richiesto ai Direttori dei Servizi Trasfusionali ed ai rappresentanti delle Associazioni Donatori Sangue, di rendere noto a tutti i donatori la possibilità di sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica, al fine di scongiurare patologie e relative complicanze.

L’ iniziativa, che ritorna dopo alcuni anni di assenza, e’ stata richiesta esplicitamente all’Assessore Razza da Salvatore Mandara’, Presidente del Coordinamento regionale Civis, che raggruppa tutte le maggiori associazioni del volontariato del sangue.

“Avevo assunto questo impegno in estate durante un incontro programmatico – ha affermato Razza – ma credo sia soprattutto un giusto riconoscimento nei confronti di tutti i donatori, nella speranza che possano aumentare per affrontare le emergenze sangue, in particolare nei periodi estivi e durante la finestra di crisi di gennaio”.

I donatori possono rivolgersi ai propri medici di famiglia o a uno degli ambulatori di vaccinazione operanti nel territorio regionale dove si effettuano le somministrazioni del vaccino antinfluenzale. Basterà portare con sé un’ attestazione rilasciata dall’associazione o la tessera dell’organizzazione d’appartenenza. Per tutti i cittadini proseguono le somministrazioni per la stagione 2018-2019 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso i quali possono vaccinarsi anche i genitori dei piccoli.