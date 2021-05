E arrivano altre scorte

La Sicilia supera ancora target settimanale vaccini

in sette giorni nell’Isola sono state effettuate 291.105 somministrazioni

76.100 dosi in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane

Per la seconda settimana consecutiva la Sicilia supera il target di vaccinazioni assegnatole dalla Struttura commissariale nazionale. Negli ultimi sette giorni – da venerdì 21 a giovedì 27 maggio – nell’Isola sono state effettuate 291.105 somministrazioni, quindi con oltre 24mila dosi rispetto all’obiettivo prefisso.

Leggera accelerazione della campagna vaccinale

Soddisfatto il presidente della Regione Nello Musumeci: “La campagna vaccinale prosegue a buon ritmo, nonostante i limiti nella disponibilità di sieri imposti da Roma e che hanno causato qualche rallentamento. Grazie all’impegno instancabile di tutti gli operatori sanitari al lavoro negli oltre cento punti vaccinali attivi nell’Isola, con le adeguate forniture di vaccini potremo accelerare ulteriormente verso il traguardo dell’immunità di gregge”. In Sicilia resta comunque ancora bassa – l’isola è tra le ultime regioni – la percentuale di over 80 e soprattutto over 70 vaccinati.

E arrivano altre scorte di Moderna e Johnson

Sono 76.100 i prossimi vaccini anti-Covid in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane da domenica 30 maggio nei centri siciliani. Si tratta di 29.600 dosi del tipo Moderna e 46.500 Johnson & Johnson. In particolare Sda recapiterà le forniture presso le farmacie ospedaliere di Giarre (rispettivamente 8.000 sieri Moderna – 9.750 Janssen), Milazzo (5.000 – 6.000), Enna (500 – 1.500), Palermo (1.200 – 12.000), Erice (4.000 – 4.000), Siracusa (2.400 – 3.750), Ragusa (2.500 – 3.000), Agrigento (4.000 – 4.000) e Caltanissetta (2.000 – 2.500).

Vaccini per tutti dal 3 giugno

Da giovedì 3 giugno sarà possibile somministrare il vaccino a tutta la popolazione fino a 16 anni, senza dovere più rispettare il criterio delle fasce di età. Ciò sarà annunciato da una circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa. Il Generale, rispondendo a una domanda dell’Ansa, al termine della visita al centro vaccinale di Bastia Umbra, ha anche spiegato: «Gli adolescenti li avevo già inseriti nel piano vaccinazioni presentato a marzo. Il piano delle vaccinazioni include anche la classe degli adolescenti, quelli che vanno da 12 a 15 anni». Inoltre, Figliuolo haricordato che «la popolazione di adolescenti tra 12 e 15 anni è di circa 2 milioni e 300 mila giovani».