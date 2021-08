Sono chiusi solo il 15 agosto solo i centri vaccinali negli ospedali

Vaccini anche a Tommaso Natale, una postazione anche per il Green Pass

Anche a ferragosto aperti hub di Cefalù, Bagheria, Misilmeri, Villa Ginestre, La torre e Poseidon

Domenica 15 sospesa attività nei punti vaccinali ospedalieri e territoriali

Prosegue senza sosta l’attività dell’Asp di Palermo nell’ambito della vaccinazione di prossimità. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale sono oggi impegnati a Grisì e nel pomeriggio nella Chiesa di Sant’Andrea a Palermo. Domani (venerdì 13 agosto), dalle 9.30 alle 15.30, è in programma una tappa nel quartiere “Tommaso Natale”.

I vaccini a Tommaso Natale

In collaborazione con la locale Circoscrizione, i cittadini di almeno 12 anni di età, avranno la possibilità di vaccinarsi all’interno dei locali dell’Associazione Altra di Piazza Rossi 19. Basterà presentarsi minuti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento per ricevere prima o seconda dose di siero. Sarà somministrato il vaccino Pfizer. In un’apposita postazione l’equipe dell’Asp rilascerà anche il Green Pass a coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 3 giorni.

Hub aperti a Ferragosto

L’Azienda sanitaria ha, inoltre, comunicato che il giorno di Ferragosto gli Hub di Cefalù, Bagheria, Misilmeri, Villa delle Ginestre e dei centri commerciali “La Torre” di Palermo e “Poseidon” di Cinisi osserveranno il regolare orario di apertura al pubblico dalle ore 8 alle 20.

Stop domenica 15

Solo nella giornata di domenica 15 – considerata la scarsissima adesione alle prenotazioni e per evitare un impiego ingiustificato di risorse – sarà sospesa l’attività nei punti vaccinali ospedalieri e territoriali dell’Asp, oltre che al Drive In della Casa del Sole.