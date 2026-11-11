Porte aperte alla prevenzione a Palermo. L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello scalda i motori per la campagna vaccinale 2026-2027 e lancia uno speciale “Influ Day”. Un vero e proprio Open Day, ad accesso totalmente libero e senza alcuna prenotazione, rivolto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre 2026, dalle ore 08:30 alle 14:00, presso i locali del CUPRE all’interno del Presidio Ospedaliero CTO di Palermo. Un’iniziativa strategica, organizzata dalla Direzione Medica dei Presidi guidata da M. Ilaria Dilena, per anticipare i rischi della stagione fredda.

Scudo contro l’influenza (e non solo): ecco i vaccini disponibili

I cittadini che si recheranno al CTO avranno a disposizione un ampio ventaglio di coperture vaccinali. Oltre al classico siero antinfluenzale, sarà infatti possibile ricevere:

Anti-influenzerale

Anti-SARS-CoV-2

Anti-pneumococcica

Anti-Herpes Zoster

Anti-DTP (Difterite-Tetano-Pertosse)

Anti-VRS (Virus Respiratorio Sinciziale)

L’appello della Direzione: “Un atto di responsabilità”

“Questo Open Day rappresenta un momento cruciale per la tutela della salute pubblica e della nostra comunità”, ha spiegato con forza la direttrice sanitaria dell’azienda, Maria Lucia Furnari. La manager ha voluto lanciare un appello accorato che non si rivolge solo alla popolazione generale, ma chiama in causa direttamente i camici bianchi e il personale amministrativo, oltre a caregiver e familiari: “Vaccinarsi è un atto di responsabilità individuale e collettiva. Proteggere se stessi significa creare una rete di sicurezza attorno ai soggetti fragili e a chi è maggiormente esposto al rischio di gravi complicanze”.

Dopo l’Open Day scatta il calendario fisso dal 24 novembre

L’impegno di Villa Sofia-Cervello sul fronte della prevenzione non si esaurirà nella giornata di sabato. L’obiettivo della sanità palermitana è quello di abbattere i filtri all’ingresso e rendere la profilassi un’abitudine accessibile.

Proprio per questo, dal prossimo 24 novembre, prenderà il via un calendario strutturato per l’accesso stabile agli ambulatori vaccinali aziendali:

Ogni martedì (dalle 8:30 alle 14:00): vaccinazioni attive presso il Poliambulatorio – Padiglione C dell’Ospedale Cervello.

Ogni giovedì (dalle 8:30 alle 14:00): attività concentrate presso il CTO.

“Vogliamo che la prevenzione diventi un’opportunità continuativa e facilmente fruibile da tutta la popolazione”, ha concluso la direttrice dei Presidi Medici, M. Ilaria Dilena. L’invito della Direzione aziendale ai palermitani è dunque quello di sfruttare questa finestra di prevenzione gratuita per affrontare l’inverno in piena sicurezza.