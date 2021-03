Allerta Polizia Postale su falsa nota Aifa e sms vaccini

su falsa nota Aifa e sms vaccini “Non condividere notizie ricevute da messaggistica istantanea”

Allarme truffa ad anziani su servizio di prenotazione

Scatta l’allerta da parte della Polizia Postale sulla circolazione in rete di un falso comunicato Aifa nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca e anche su falsi sms con i quali si pubblicizza un servizio di prenotazione del vaccino contro il Covid-19. La polizia chiede di fare attenzione, di cestinare il messaggio e di no condividerlo.

L’allerta della Polizia postale

“Si raccomanda, sempre, di non condividere notizie ricevute attraverso la messaggistica istantanea di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle al commissariato di ps online della Polizia Postale e delle Comunicazioni”, scrive sul suo sito ricordando che l’Agenzia italiana del farmaco ha già smentito la notizia.

Solo un lotto al momento fermato

‘L’Agenzia Italiana del Farmaco, ha smentito la notizia ribadendo che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856. Si ricorda che le uniche informazioni e comunicazioni attendibili, riguardanti la campagna vaccinale in atto contro il Covid19, sono quelle reperibili sul sito ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco’, scrive la Polizia Postale.

Allarme truffa su servizio di prenotazione

Riguardo la campagna fraudolenta con messaggi che pubblicizzano un servizio di prenotazione dei vaccini contro il

Covid-19, la Polizia Postale spiega che ‘incorporano un link sul quale si chiede di cliccare o contattare il numero 1240 per prenotare la vaccinazione o ricevere informazioni in merito, la campagna fraudolenta ‘e’ rivolta in particolare a soggetti ultra ottantenni’. La Polizia postale invita a diffidare da questi messaggi e a segnalarli al link www.commissariatodips.it.