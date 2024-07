Sono stati danneggiati gli uffici dell’Amat in via Ernesto Basile, accanto alla cittadella universitaria. La struttura si trova in uno dei nodi di interscambio dei mezzi del trasporto pubblico di Palermo. Nella notte del Festino i vandali sono entrati dentro gli uffici e hanno messo a soqquadro le stanze. La scoperta è stata fatta stamattina. Indagini in corso.

I danni

Sono stati danneggiati server e pc, i bagni e i distributori automatici di snack e bevande. Vetri in frantumi, distrutte sedie, arredi e sanitari.

Indagini in corso

Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori che hanno commesso l’atto vandalico. Si sta verificando se è stato rubato qualcosa dagli uffici.

Festino, grande dispiegamento di forze dell’ordine per 350.000 fedeli

In occasione del Festino di Santa Rosalia a Palermo, un importante dispositivo di sicurezza è stato messo in campo dalle forze dell’ordine per vigilare sulla folla di oltre 350.000 persone che si è riversata nel centro storico. Il segretario provinciale della UIL Polizia Palermo, Giovanni Assenzio, ha ringraziato gli agenti per il loro impegno in quella che è stata una giornata complessa sul fronte della gestione dell’ordine pubblico.

Oltre 350.000 persone nelle strade di Palermo

“Un imponente apparato di sicurezza che, nella giornata di ieri, ha garantito la giornata dei festeggiamenti in onore di santa Rosalia. Un grazie, pertanto, alle forze di polizia che hanno vigilato proprio nelle ore più complesse della festa, quando oltre 350.000 persone si sono riversate nelle strade del centro storico”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale UIL polizia Palermo.