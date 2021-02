Indagini del commissariato Oreto

Vandali in azione di notte a Palermo

Denunciati un gruppo di giovani

Danneggiate panchine, arredi urbani e telecamere

Armati di mazze in giro per Palermo a far danni. Con questa accusa relativa ad atti di vandalismo la polizia di Stato ha denunciato alcuni giovani che hanno danneggiato gli arredi urbani e le telecamere nella zona di Maqueda a Palermo.

Le lamentele dei residenti

Nelle scorse settimane erano stati segnalati dai residenti danni in città ed erano arrivate numerose lamentele per schiamazzi notturni e conseguente disturbo della quiete pubblica nel tratto di strada tra i Quattro Canti e la stazione centrale. I controlli effettuati dalla polizia hanno accertato che tutto era dovuto alle azioni di questo gruppo di giovanic he andava in giro, nonostante il coprifuoco, armato di mazza probabilmente per il mero gusto del danneggiamento.

Il tentativo di farla franca danneggiando le telecamere

Non è bastato al gruppo aver danneggiato le telecamere di videosorveglianza della città per riuscire a farla franca

Le analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno, infatti, permesso di individuare alcuni giovani che armati di bastoni oltre a danneggiare le panchine e i cestini dei rifiuti tentavano di mettere fuori uso proprio le telecamere di sorveglianza.

Gli indagati sono stati denunciati a piede libero e multati anche per la violazione di norme anti covid.

I precedenti atti vandalici

Non è certo il primo episodio di vandalismo in città a Palermo. Una vicenda piuttosto eclatante in centro la si ricorda avvenuta nello scorso mese di agosto quando in una sorta di radi furono danneggiati 30 cestini per la spazzatura.

I danni partivano dai cestini che all’altezza di piazza Pretoria e Palazzo delle Aquile e proseguivano per tutta via Maqueda. I vandali hanno, poi, completatola loro opera di devastazione su Corso Vittorio Emanuele salendo verso la Cattedrale danneggiando e gettando a terra tutti i cestini.

Quelli che non sono riusiciti a sradicare sono stati comunque piegati e svuotati con il chiaro intendo di renderli non utilizzabili.

I danni sono stati scoperti dalla squadra dei netturbini rap che era incaricata di svuotare i cestini. Immediatamente il raid vandalico è stato segnalato anche all’amministrazione comunale. Su quanto accaduto è stata presentata una denuncia.