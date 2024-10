Nella notte, ignoti hanno preso di mira la sede del Partito Democratico a Partinico, imbrattando la targa con vernice rossa. L’atto vandalico, avvenuto nel cuore del centro storico, ha suscitato immediate reazioni e condanna.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, nella speranza che possano fornire elementi utili all’indagine.

Cracolici chiede l’intervento della Questura

Antonello Cracolici, deputato PD e presidente della commissione Antimafia all’ARS, ha espresso solidarietà al partito e annunciato l’intenzione di chiedere alla Questura di avviare indagini approfondite per chiarire la natura dell’atto vandalico. “Non possiamo restare indifferenti di fronte a questi segnali”, ha dichiarato Cracolici.

Solidarietà al Partito Democratico

L’episodio ha suscitato preoccupazione e solidarietà nei confronti del Partito Democratico di Partinico. L’atto vandalico è stato condannato da più parti, e si attende l’esito delle indagini per fare piena luce sull’accaduto.

Vandali in azione nella scuola Rita Atria a Palermo, finestre scardinate

Vandali in azione nella scuola Rita Atria in largo Cavalieri di Malta a Palermo. Hanno scardinato le finestre e sono entrati. Da un primo sopralluogo pare che non manchi nulla. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri che indagano. Non ci sarebbe immagini di videosorveglianza ma sono state acquisiti i filmati ripresi dalle telecamere che ci sono attorno al plesso scolastico

