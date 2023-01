gli appuntamenti a palermo

Domani (venerdì 20 gennaio) alle 18.00, la Galleria regionale di palazzo Abatellis, a Palermo, ospiterà il talk “Laurana, Gagini, Scarpa e l’ordine del tempo in VB94”, il primo di tre eventi collaterali della mostra di Vanessa Beecroft inaugurata l’otto dicembre scorso dall’assessore ai Beni culturali e all’identità Siciliana, Elvira Amata. Nel corso dell’evento di domani, organizzato in collaborazione con l’accademia di Belle arti, le sculture dell’artista internazionale dialogheranno idealmente con le opere d’arte che abitano gli spazi della galleria. L’iniziativa sarà accompagnata dagli interventi di Alessandra Buccheri, Giuseppe Cipolla e Paola Nicita.

Le teste di Vanessa Beecroft

Le “teste” realizzate da Beecroft, prive della presenza delle performer e della musica che hanno caratterizzato la giornata inaugurale, sono rimaste in questi mesi testimoni fisse e prive dei loro alter ego, evocandone la memoria sempre più lontana fino a dare all’installazione vita propria, come un’esposizione di opere.

Eventi collaterali sul tema della percezione del tempo

Da questa dimensione espositiva, nata dalla collaborazione della Galleria diretta da Evelina De Castro con l’associazione Amici dei musei siciliani, l’accademia di Belle arti e il conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, prende avvio una nuova fase del rapporto fra Abatellis e VB94, di cui l’installazione ancora in sede costituisce l’eredità e lo spunto per eventi collaterali sul tema della percezione del tempo, fra passato e contemporaneo, che accomuna tutte le forme espressive.

I percorsi di visita

Gli eventi, programmati in continuità con le attività organizzative svolte per VB94 dall’associazione Amici dei musei siciliani e dalla Planeta, offriranno nuove occasioni per stimolanti percorsi di visita che si concluderanno l’otto marzo prossimo alla presenza dell’artista.

L’8 febbraio il concerto

Un secondo momento è previsto per mercoledì 8 febbraio alle 18.30 con un concerto che si articolerà su un repertorio di composizioni del Quattrocento e di nuove musiche a cura del conservatorio di Palermo sul tema “Musica per le arti visive: Eleonora d’Aragona e la performance sonora” che prevede gli interventi di Emanuele Buzi e Giovanni Mattaliano e degli allievi del dipartimento di Musica antica, con il coordinamento di Consuelo Giglio.

L’8 marzo l’artista parlerà della sua mostra

Mercoledì 8 marzo alle 18.30, infine, la stessa Vanessa Beecroft parlerà di VB94. Il percorso espositivo della scultura rinascimentale potrà essere apprezzato, inoltre, grazie a speciali visite guidate che si svolgeranno a partire da giovedì 16 febbraio e fino all’otto marzo, dal martedì al sabato alle 10.00, con il contributo didattico dell’accademia di Belle arti di Palermo.