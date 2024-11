“La variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di Palermo è un successo della maggioranza che lavora instancabilmente per il bene della città”. Lo afferma Rosi Pennino, Assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo. “Grazie alla manovra, importanti risorse tornano nella disponibilità per le attività sociali.

Le parole della Pennino

“Si tratta complessivamente del recupero di 10 mln e mezzo di euro di avanzo vincolato e di oltre 35 milioni di risorse provenienti da fondi extra comunali- continua Pennino – serviranno a consolidare ed ampliare i diversi servizi già attivi nella città di Palermo: dalla disabilità alle politiche migratorie, dai minori agli anziani, dai centri antiviolenza alle politiche per la casa, ed all’importante trasferimento di 3mln da destinare al servizio Asacom, lavoro svolto in sinergia e con l’assessore all’Istruzione, Aristide Tamajo. L’Amministrazione Lagalla oggi porta a casa un risultato straordinario, recuperando risorse che sembravano ormai impossibili da recuperare, per l’intera comunità ed in particolare per quelle fasce della popolazione che ne hanno più bisogno”.

Fondi per il sociale e avanzo di amministrazione

La precedente amministrazione aveva lasciato un avanzo di 30 milioni di euro circa nel settore delle attività sociali. Ulteriori 19 milioni saranno reclamati nel 2025 azzerando, così, l’anzanzo. almeno queste le intenzioni della Pennino

Le parole di Lagalla

“Ringrazio il Consiglio comunale per l’approvazione della nuova variazione di bilancio che libera risorse importanti, in particolare, per le attività sociali e del piano triennale delle opere pubbliche. Parte delle risorse verrà destinata alle realtà sportive della città e alla ricapitalizzazione della Rap”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, commentando la variazione.

“La società ha fatto registrare numeri migliori, dal punto di vista aziendale, rispetto al passato e l’amministrazione sta puntando sul suo processo di risanamento e rilancio, con l’obiettivo di proseguire nel miglioramento del servizio di igiene urbana in città. – aggiunge -Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, l’amministrazione sta procedendo nelle convinzione di non avere più un libro dei sogni, ma un programma di lavori e cantieri per nuove infrastrutture con risorse e progetti sicuri e scadenze certe che stiamo rispettando”.